Але жодна з цих рис не є вирішальною, кажуть експерти. І водночас виокремлюють одну, про яку ви, закладаємося, навіть не думали. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Іронія – основа успішних стосунків, якщо ви не знали

Психотерапевт Ніколас Балаїсіс на основі свого досвіду та досвіду колег назвав рису, яка має велике значення для функціонування пар. Ба більше, це важливий інструмент для побудови успішних стосунків.

А мовиться про гумор, зокрема про таку його частину як іронія.

Стосунки – це зазвичай про те, щоб ділити з кимось своє життя. Але це досить нелегко, навіть якщо з вами кохання всього життя. А з роками ми натрапляємо на все більше різних перешкод, які безпосередньо впливають на пару.

Так от, саме у скрутні моменти іронія набуває найбільшого значення.

Експерти кажуть, що іронія є однією з наріжних рис успішних стосунків, і дарма про неї забувають / Фото freepik

Балаїсіс каже, що в цьому контексті іронія – це здатність дивитися на подію чи навіть на себе не надто буквально. Тобто обігрувати ситуацію.

Довідка. Ніколас Балаїсіс – доктор філософії, психотерапевт у Торонто, Канада. Серед іншого, він працює з парами, спеціалізуючись на проблемах у стосунках.

Простіше кажучи, не сприймати все надто серйозно, знаходити легкість у серйозності, розряджати напругу. Ось тут іронія і виступає як риса щасливих пар, хоча її й зазвичай не беруть до уваги, коли такі риси перераховують.

Але, увага, це не означає, що ви можете чи маєте все сприймати за жарт – потрібно знаходити баланс. Настільки, щоб половинки пари бачили одне в одному не загрозу, а просто природну людську недосконалість.

Отже, не уникайте іронії та самоіронії у стосунках. Ця риса дасть вам набагато більше шансів на щасливе спільне майбутнє.