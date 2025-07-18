Яким був Він Дізель до того, як став тим самим Домініком Торетто: ви його не впізнаєте

Він Дізель – шалено успішний актор, знаний по всьому світу. І ми не кривитимемо душею, що у нас він асоціюється передовсім з грізним сім'янином Домініком Торетто з франшизи "Форсаж".

Утім, Він Дізель, а точніше – Марк Сінклер Вінсент – не завжди був тим самим міцним чоловіком, якого ми знаємо нині, у його 58-й день народження, який він відзначає 18 липня. І 24 Канал, з посиланням на портал Screen Rant, розповість, яким він був у своєму першому фільмі.

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Як Він Дізель виглядав у своєму першому фільмі

Першим дорослим фільмом, у якому знявся Він Дізель, стала стрічка "Пробудження", яка переносить нас у 1969 рік. За сюжетом, картина розповідає глядачам про лікаря, котрий відкриває корисні властивості ліків L-Dopa. Їх він використовує, щоб вилікувати пацієнтів, котрі перебувають у комі після спалаху сонної хвороби. Пацієнти прокидаються через десятиліття та змушені пристосовуватись до нового життя у новій для них епосі.



Він Дізель знявся у фільмі "Пробудження" / Кадр з фільму

У фільмі "Пробудження" Він Дізель з'являється перед глядачами у ролі санітара. Власне, це була дебютна роль майбутньої зірки франшизи "Форсаж". Поява Дізеля була епізодичною. Ба більше, про нього навіть не згадали у титрах. Але нині це не має абсолютно жодного значення.

Які маловідомі факти про Віна Дізеля варто знати?

Справжнє ім'я ми вже назвали. Що ж стосується псевдоніма, то його актор обрав не випадково, пише портал You And I. Вітчима Марка Сінклера звали Вінсент. Це ім'я він скоротив на знак поваги.

Крім того, перш ніж потрапити до Голлівуду, Він Дізель працював в одному з відомих нічних клубів Нью-Йорка охоронцем. Друзі дали йому прізвисько Дізель з огляду на його енергійність. Так і склалось його псевдо – Він Дізель.

На великих екранах ми можемо побачити, що у Віна Дізеля чимало татуювань. Втім, у реальному житті його тіло не прикрашає жоден малюнок. А всі ці "татуювання" зроблені кваліфікованими гримерами для зйомок.

Усі татуювання на тілі Віна Дізеля – малюнки: фото з інстаграму Дізеля

Після "Пробудження" він упродовж наступних чотирьох років не отримував жодної пропозиції. Це розчарувало його, тому Він Дізель вирішив написати сценарій, зняти, спродюсувати та зіграти у короткометражному фільмі "Multi-facial" у 1994 році.

Зауважимо, що це був автобіографічний короткий метр. Він розповідав про життя актора, котрий бореться за успіх, а також його шлях до прослуховування. Уривок цієї стрічки побачив Стівен Спілберг, після чого запропонував Віну Дізелю невелику, але надзвичайно важливу роль у фільмі "Врятувати рядового Раяна", де також знімався Том Генкс. Це і була та сама роль, яка дала поштовх його майбутній кар'єрі.

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Віна Дізеля складно назвати публічною особистістю. Та й про сім'ю він неохоче розповідає. У нього – троє дітей. Також він – хрещений батько доньки його покійного друга Пола Вокера, котрий загинув під час знімання "Форсажу 7".