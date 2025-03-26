Концепція просто стосується тренувань, які можуть розвинути силу, м'язи та фізичну форму з невеликою кількістю обладнання або взагалі без нього. 24 Канал завдяки Independent опише докладніше.

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"Колода болю": що це за тренування і як його виконувати

Формат неймовірно доступний, універсальний і підходить для будь-якого рівня фізичної підготовки. Все, що вам потрібно, щоб спробувати – це колода гральних карт. І от що далі:

Візьміть колоду карт, перетасуйте, а потім покладіть сорочкою догори.

колоду карт, перетасуйте, а потім покладіть сорочкою догори. Призначте вправу для кожної масті. Наприклад, відтискання для бубни, сходження для чирви, присідання для піки й присідання для трефи.

вправу для кожної масті. Наприклад, відтискання для бубни, сходження для чирви, присідання для піки й присідання для трефи. Переверніть першу картку. Масть визначатиме, яку вправу ви будете виконувати, а число – скільки повторень потрібно виконати.

першу картку. Масть визначатиме, яку вправу ви будете виконувати, а число – скільки повторень потрібно виконати. Пройдіться колодою, поки не перевернете всі карти. Тобто ви повинні зробити 95 повторень кожної вправи та 380 повторень загалом.

Це тренування доступне, універсальне і підходить для будь-якого рівня підготовки / Фото fxquadro@freepik

Так, це тренування містить багато повторень – занадто багато для декого. Та ви можете легко масштабувати його відповідно до вашого рівня підготовки, часових рамок та інших змінних.

Наприклад, не використовуйте всю колоду або змініть вправи за шкалою складності. Наприклад, відтискатися ви можете почати від стіни, а з часом переходити до нижчого положення рук.

Коротко про переваги "Колоди болю":