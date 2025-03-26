Концепция просто касается тренировок, которые могут развить силу, мышцы и физическую форму с небольшим количеством оборудования или вообще без него. 24 Канал благодаря Independent опишет подробнее.

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"Колода боли": что это за тренировка и как ее выполнять

Формат невероятно доступный, универсальный и подходит для любого уровня физической подготовки. Все, что вам нужно, чтобы попробовать – это колода игральных карт. И вот что дальше:

Возьмите колоду карт, перетасуйте, а затем положите рубашкой вверх.

колоду карт, перетасуйте, а затем положите рубашкой вверх. Назначьте упражнение для каждой масти. Например, отжимание для бубны, восхождение для червы, приседания для пики и приседания для трефы.

упражнение для каждой масти. Например, отжимание для бубны, восхождение для червы, приседания для пики и приседания для трефы. Переверните первую карту. Масть будет определять, какое упражнение вы будете выполнять, а число – сколько повторений нужно выполнить.

первую карту. Масть будет определять, какое упражнение вы будете выполнять, а число – сколько повторений нужно выполнить. Пройдитесь колодой, пока не перевернете все карты. То есть вы должны сделать 95 повторений каждого упражнения и 380 повторений в целом.

Эта тренировка доступная, универсальная и подходит для любого уровня подготовки / Фото fxquadro@freepik

Да, эта тренировка содержит много повторений – слишком много для некоторых. Но вы можете легко масштабировать ее в соответствии с вашим уровнем подготовки, временных рамок и других переменных.

Например, не используйте всю колоду или измените упражнения по шкале сложности. Например, отжиматься вы можете начать от стены, и со временем перейти к более низкому положению рук.

Коротко о преимуществах "Колоды боли":