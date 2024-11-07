Просто стати на ваги – не найкращий варіант, бо побачена цифра не скаже, який у вас відсоток жиру або м'язів, або скільки ви набираєте чи втрачаєте. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає, як же потрібно зважуватися.

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Як і коли зважуватися, щоб бачити найточніші дані

Якщо ви збираєтеся зважуватися, добре було б виробити для цього певну рутину або ранковий ритуал. З розкладом і розумінням того, що є багато речей, які можуть вплинути на цифру на вагах.

В який час доби найкраще зважуватися?

За даними Consumer Report і CNET, найкраще зважуватися вранці, до того, як ви поснідаєте або вип'єте каву, оскільки їжа і напої можуть впливати на вашу вагу. В ідеалі – ви завжди повинні зважуватися в один і той самий час доби й за однакових умов.

Ранок – найкращий час, бо ви даєте своєму організму можливість правильно перетравити все, що ви з'їли й випили напередодні, залишаючи шлунок відносно порожнім,

– вказують на CNET.

Однозначно не варто зважуватися одразу після їжі, вживання великої кількості рідини або після фізичних навантажень (після них ваше тіло більш зневоднене, і це може створити хибне враження, що ви важите менше).

Як часто потрібно зважуватися?

Не потрібно зважуватися кілька разів на день. Але якщо ви дійсно прагнете досягти й підтримувати свою цільову вагу, регулярне зважування може допомогти.

Щоб здобути максимально точні дані зі зважування, потрібно врахувати кілька важливих моментів / Фото drobotdean@freepik

Навіть якщо ви зважуватиметеся раз на тиждень, то вже зможете побачити зміни у вашому організмі. Ви почнете помічати різницю в тому, як ваш одяг сидить на вас, коли будете рахувати кількість скинутих кілограмів,

– пише WebMd.

А люди, які зважуються щодня, можуть стати ще успішнішими в цьому сенсі. Адже вони зможуть бачити навіть невеликі зміни та робити корективи, щоб залишатися на правильному шляху.

Що потрібно зробити перед зважуванням?