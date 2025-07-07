Серед 2000 дорослих провели опитування та виявили наслідки постійного споживання негативних новин у мережі. Згідно з його результатами, британці проводять аж 67,4 мільйона годин на день, переглядаючи такого роду контент, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star. Це близько 96 хвилин на день або ж дві повні доби за цілий місяць.

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Залипання у телефоні проти сексу

Дослідження продемонструвало нам негативний вплив проведення часу онлайн на продуктивність, а також креативність. Кожен десятий респондент зізнався, що звички у мережі змусили йому відмовитись від сексуальної активності. Причини? Відчуття виснаження, тривоги, а також перевантаження.

Звернімо увагу! Дослідження провели на замовлення OnePlus. Його мета – пролити світло на проблему надмірного споживання контенту користувачами гаджетів.

Легко впасти в бездумне гортання стрічки – вдома, на роботі, і навіть у колі близьких. Ми закликаємо людей повернути контроль над своїм екранним часом і використовувати свої телефони з більшою метою,

– зазначила представниця OnePlus Селіна Ши.

Думскролінг позбавляє нас відчуття часу

Крім того, майже половина респондентів заявили, що у них часто зникає відчуття часу під час думскролінгу (бездумного гортання стрічки). Ба більше, 22% опитаних не усвідомлюють масштабів своїх звичок зависання у мережі.



Іноді ми можемо навіть не усвідомлювати, що залипаємо у мережі / Фото freepik

Водночас для 52% тих, хто прагнув мати більше годин у добі, зменшення прокручування могло б допомогти знайти час для речей, які вважаються ними важливими. Зокрема, йдеться про відвідування рідних, насолоду природою, творчість або ж вивчення нових для себе мов.

Це цікаво! 4 з 10 респондентів визнали, що гортають стрічку у вбиральні. Половина робить це у компанії друзів і рідних.

Декого ловили на думскролінгу під час важливих подій. Наприклад, на весіллі або навіть похороні.

Селіна додала: "Навіщо витрачати години на скролінг, коли замість цього можна створювати щось, що надихає?".

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А й справді, цей час можна і треба провести з користю. Наприклад, за прочитанням книжок. Краще спробуйте перед сном взяти до рук книжку замість смартфона. Це дозволить щонайменше прокачати свій словниковий запас.