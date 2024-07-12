"Якщо я продовжуватиму, то помру": ці актори пішли на значні зміни у житті лише заради ролі

Останніми роками все більше людей помічають, як кіно і телебачення сприяють поширенню неправильних наративів щодо харчування. Деякі актори відкрито говорять про це, але вже постфактум.

Тобто коли пережили суворі нездорові дієти й надмірні тренування під час підготовки до ролей. Доводилося йти на значні жертви, щоб відповідати вимогам ролі. Але потім – доводилося про це шкодувати.

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Джордж Клуні, Крістіан Бейл, Том Гарді та інші

Джордж Клуні набрав 13 кілограмів за місяць для фільму "Сиріана" 2005 року. "Люди завжди думають: о, це буде весело. Але це немов щодня брати участь у змаганнях з поїдання пирогів. Я був нещасний, тому що я був в Італії, і мені не хотілося їсти. А хто не хоче їсти в Італії?" – згадував він. А для фільму "Опівнічне небо" 2020 року Клуні схуд на 30 кілограмів, щоб зіграти хворого на рак астронома. Джордж тоді опинився в лікарні з панкреатитом за 4 дні до початку зйомок.

набрав 13 кілограмів за місяць для фільму 2005 року. "Люди завжди думають: о, це буде весело. Але це немов щодня брати участь у змаганнях з поїдання пирогів. Я був нещасний, тому що я був в Італії, і мені не хотілося їсти. А хто не хоче їсти в Італії?" – згадував він. А для фільму 2020 року Клуні схуд на 30 кілограмів, щоб зіграти хворого на рак астронома. Джордж тоді опинився в лікарні з панкреатитом за 4 дні до початку зйомок. Крістіан Бейл втратив майже 30 кілограмів за 4 місяці підготовки до зйомок фільму "Машиніст" 2004. Його щоденний раціон складався з яблука, банки тунця та кави. У 2019 році він заявив, що більше не зацікавлений у таких радикальних фізичних перетвореннях для фільмів: "Якщо я продовжуватиму робити те, що робив у минулому, то помру". Бейл також набрав 20 кілограмів за короткий проміжок часу, щоб зіграти колишнього віцепрезидента Діка Чейні у фільмі "Віце" 2018. Щоб набрати вагу, він "їв багато пирогів".

Ці актори (і не тільки) пішли на чималі жертви заради ролі / Колаж 24 Каналу зі світлин АР