Коли ми говоримо про насолоду від віскі, слід згадати про речі, які можна з ним змішувати, пише The Kitchen. Щоб ви могли відчути максимум задоволення від улюбленого напою.

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Коротко про віскі

У чому суть віскі? Воно з'явилося багато століть тому. Процес виготовлення віскі містить ферментацію та дистиляцію зернових, таких як ячмінь, кукурудза, жито або пшениця. Процес витримки в дерев'яних бочках надає віскі виразного смаку та характеру.

Воно з'явилося багато століть тому. Процес виготовлення віскі містить ферментацію та дистиляцію зернових, таких як ячмінь, кукурудза, жито або пшениця. Процес витримки в дерев'яних бочках надає віскі виразного смаку та характеру. Звідки взялося віскі? Або з Ірландії, або з Шотландії, точно цього не визначили. І там, і там є свої унікальні підходи до виробництва віскі, що призвело до відмінних смаків і традицій. В Ірландії віскі, як правило, проходить потрійну дистиляцію, що формує м'який і легкий на смак напій, відомий нотами меду, ванілі та фруктів. Шотландське віскі, або ж скотч, часто проходить подвійну дистиляцію і витримують його в дубових бочках. Скотч має димний, торф'яний і складний смак.

Або з Ірландії, або з Шотландії, точно цього не визначили. І там, і там є свої унікальні підходи до виробництва віскі, що призвело до відмінних смаків і традицій. В Ірландії віскі, як правило, проходить потрійну дистиляцію, що формує м'який і легкий на смак напій, відомий нотами меду, ванілі та фруктів. Шотландське віскі, або ж скотч, часто проходить подвійну дистиляцію і витримують його в дубових бочках. Скотч має димний, торф'яний і складний смак. Які бувають види віскі? Шотландське – його часто п'ють чистим або з льодом. Ірландське віскі – п'ють чистим або у коктейлях, як-от Irish coffee. Ще є канадське віскі – зазвичай вживають у змішаних напоях, як Whiskey Sour, або за основу для коктейлів.

Дізнайтеся, у чому суть віскі та звідки воно взялося / Колаж 24 Каналу фото freepik

Як найкраще пити віскі

Дегустація віскі – це досвід, який залучить всі ваші органи чуття. Щоб по-справжньому насолодитися віскі, важливо знати, як правильно його дегустувати.

Правильний спосіб дегустувати віскі:

Легенько покрутіть рідину в келиху, зверніть увагу на колір і прозорість.

Зробіть невеликий ковток – нехай віскі обволікає ваше піднебіння і вивільнить аромати.

Зверніть увагу на різні нотки – димні, фруктові, пряні, а потім на післясмак, який залишиться на язиці.

Щоб повністю оцінити смак віскі, важливо розуміти вплив різних факторів – тип використаного зерна, процес витримки, регіон походження. Тому досліджуйте світ віскі та всі його особливості.

Дегустація віскі – це досвід, який залучить всі ваші органи чуття / Колаж 24 Каналу фото freepik

З чим люблять змішувати віскі й чому ці поєднання працюють

У змішуванні віскі певні комбінації працюють гармонійно, покращують смак напою, не пересилюють його. Ось, до прикладу, 2 такі популярні мікси.