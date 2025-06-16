Психологиня дала 3 поради проти кризи середнього віку, але вони важливі для всіх загалом
- Психологиня Бет Курланд рекомендує знайти заняття, які приносять радість, а також розвивати креативність.
- Усе це має сильний зв'язок із благополуччям, а ще важливою частиною щастя є соціальні зв'язки.
Криза середнього віку може здаватися дуже далеким і нецікавим явищем, поки ви молоді. Але насправді поради щодо неї можуть допомогти вам на будь-якому етапі життя.
А якщо не вам, то комусь поруч – бо завжди є хтось, хто через це проходить. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.
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Криза середнього віку: що робити, щоб легше її проходити
Криза середнього віку має тисячі різних проявів у різних людей, але всі вони мають дещо спільне. Вони прагнуть змін. Вони відчувають, що нічого в житті не зробили. Що життя вже промайнуло, а й згадати нічого. А ще стрес, якого, схоже, з кожним роком усе більше.
Цей етап життя може бути дуже складним. Однак у психологів, завдяки дослідженням і досвіду роботи, є кілька рекомендацій, щоб пройти його легше. І, що важливо, цих порад може дотримуватися кожен, ба й не тільки проти кризи середнього віку, а в будь-який момент життя сьогодні та в майбутньому.
Клінічна психологиня Бет Курланд каже, всі люди мали б намагатися проживати квітуче життя, а не пропускати його повз себе.
- При цьому це пов'язано не тільки з професійною сферою, а й з особистою. Можливо, з другою навіть більше. Саме тому й передовсім ми повинні знайти для себе заняття та моменти, які дарують нам радість. Це може бути спорт, вивчення нового, проведення часу з родиною, друзями, та будь-що цікаве.
- Також дослідження виявили "сильний зв'язок між креативністю та суб'єктивним благополуччям", каже експертка. Тож її розвиток також може нам дуже допомогти. Музика, живопис, фотографія, кулінарія, дизайн, письменництво – будь-що може бути корисним, якщо дає вам творити.
- І третє – не менш важливе: не нехтуйте соціальними стосунками. Зв'язки з іншими людьми – вагома частина фундаменту нашого щастя. Наука навіть виявила, що люди з хорошими соціальними зв'язками живуть довше і краще. Тому дбайте не тільки про себе, а й про своїх друзів.