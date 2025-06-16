Психологиня дала 3 поради проти кризи середнього віку, але вони важливі для всіх загалом

Криза середнього віку може здаватися дуже далеким і нецікавим явищем, поки ви молоді. Але насправді поради щодо неї можуть допомогти вам на будь-якому етапі життя.

А якщо не вам, то комусь поруч – бо завжди є хтось, хто через це проходить. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Криза середнього віку: що робити, щоб легше її проходити

Криза середнього віку має тисячі різних проявів у різних людей, але всі вони мають дещо спільне. Вони прагнуть змін. Вони відчувають, що нічого в житті не зробили. Що життя вже промайнуло, а й згадати нічого. А ще стрес, якого, схоже, з кожним роком усе більше.

Цей етап життя може бути дуже складним. Однак у психологів, завдяки дослідженням і досвіду роботи, є кілька рекомендацій, щоб пройти його легше. І, що важливо, цих порад може дотримуватися кожен, ба й не тільки проти кризи середнього віку, а в будь-який момент життя сьогодні та в майбутньому.

Криза середнього віку має тисячі різних проявів, але існують універсальні поради проти неї / Фото kues1@freepik

Клінічна психологиня Бет Курланд каже, всі люди мали б намагатися проживати квітуче життя, а не пропускати його повз себе.