І якщо все робити правильно і послідовно, то ви здобудете не тільки витривалість тіла, але й духу. Докладніше про це розповість 24 Канал завдяки GQ.
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Як розвинути в собі витривалість
- Регулярно виконуйте аеробні вправи. Можна вибрати якийсь із доступних і приємних видів – це біг, плавання, велосипед, піші прогулянки, стрибки на скакалці. Але займайтеся не менш як 30 хвилин та від 3 до 5 разів на тиждень. Щодо інтенсивності, дотримуйтеся тієї, за якої ви можете розмовляти.
- Збільшуйте інтенсивність прогресивно. Для розвитку людського організму важливі повторення та адаптація. До прикладу, якщо ви бігаєте 3 кілометри цього тижня, то наступного біжіть 4, а після наступного – 5 кілометрів. Головне – збільшувати інтенсивність, тривалість і частоту тренувань поступово, але не одночасно.
- Тренуйтеся інтервально. Простіше кажучи, поєднуйте важкі й легкі тренування. Пробіжіть хвилину на повній швидкості, потім 2 хвилини йдіть пішки, і повторіть це 5 – 10 разів. Це зміцнить вашу серцево-судинну і м'язову витривалість.
Витривалість тіла і духу важливі та взаємопов'язані – і ось як їх розвивати / Фото freepik
- Спіть та відновлюйтеся. Надмірні тренування знижують витривалість, тому періодично робіть перерви. І спати слід точно не менше за 7 – 8 годин на добу. Тренування на витривалість вимагають більше часу для відновлення, тому підходьте до цього процесу стратегічно.
- Оптимізуй харчування. Складні вуглеводи, як бурий рис, вівсянка, батат, підвищують витривалість під час вправ. Білки допомагають відновленню після них, запобігають втраті м'язів і сприяють регенерації. А найважливішим фактором є гідратація – пийте достатньо води, і не замінюйте її кавою.
- Фіксуйте результати. Для аналізу показників необхідні записи, тож записуйте результати бігу, швидкість відновлення серцевого ритму тощо. Встановіть собі критерії та періодично перевіряйте їх. Якщо вони поступово поліпшуються – значить, витривалість підвищується.
- Розвивайте витривалість духу. Адже не тільки м'язи можуть бути витривалими – розум також. А витривалий розум необхідний для тривалих тренувань, тобто усе тут взаємопов'язано. А це означає, що доведеться навчитися долати нудьгу, втому, спокуси, випадкові думки й тому подібне.