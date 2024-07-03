Воно навчить вас, як можна відкрити пиво в будь-якій ситуації. Якщо, звісно, під рукою є запальничка. І, власне, пиво. О, мало не забули: і коментарі більш досвідчених відкривальників.

Дивіться також Як перетворити свій звичайний одяг у стильний: блогер розкрив секрети у відео

Як (не)відкривати пиво запальничкою

Усі ми знаємо ці моменти, коли є пляшка пива, але ніяк не знайти відкривачку. Що робити? Можна відкрити пиво запальничкою. Інструкція проста: підведіть край запальнички під кришку пляшки й натисніть. І все, кмітливість і винахідливість спрацювали!

А якщо нічого не виходить? Ну, тоді попросіть когось допомогти. Раптом у когось є кишеньковий ніж або, ще краще, справжня відкривачка. І не забудьте вдати, що ви просто перевіряли, чи мають ваші друзі почуття гумору.

Користувач інстаграму з ніком rombarbarr, до слова, зробив навіть відеоінструкцію, як відкривати пиво запальничкою. Щоправда, складно сказати, наскільки вдалу, але погляньте самі.

Відкриваємо пиво запальничкою: дивіться відео від rombarbarr

Ось кілька коментарів до відео, у декотрих є розумні поради, а деякі просто смішні: