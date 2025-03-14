Ось найяскравіші ознаки, що ви "ранкова людина" – і, можливо, трохи дратуєте інших

Які існують ознаки того, що людина є ранковою? Або, як заведено говорити у народі, що людина є жайворонком? Це питання серйозно дослідили в опитуванні серед британців.

З цікавих висновків – виявилося, що багато з них живуть разом із людьми, які далеко не раді рано прокидатися, тобто з совами. 24 Канал завдяки Daily Star розповідає докладніше.

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10 ознак жайворонків і трохи про сварки з совами

Отже, дослідники провели опитування (на замовлення бренду мюслів Lizi's) та з'ясували, що є дві ознаки, які найяскравіше видають у вас ранкову людину – це спів у душі та усмішка до незнайомців. Але це ж означає, що ви, можливо, трохи дратуєте інших.

Також дослідження показало, що 36% людей можуть назвати себе повноцінними "ранковими людьми", чи то пак – жайворонками. Тобто третина людей точно вискакують з ліжка з першим звуком будильника, щоб заварити каву, вдатися до зарядки та скласти список справ на день.

Та от що цікаво – третина з цих людей обрали собі партнера, який належить до протилежної категорії. Тобто такого, що живчиком стає у вечірній час і не надто охочий вставати з першим промінням сонця.

Нарешті ми знаємо усі ознаки жайворонків, завдяки соцопитуванню / Фото luis_molinero@freepik

Також 15% сов стверджують, що живуть з ранковою людиною, але аж 47% хотіли б, щоб цей їхній партнер був значно менш бадьорим до 9 ранку.

А ще опитування виявило, що наші емоції вранці стають причиною сварок. 4 з 10 (43%) зізналися, що часто обмінюються гострими словами вранці, а загалом мають до 8 суперечок на місяць через бадьорість своїх половинок, яка трохи дратує.

Ось 10 ознак того, що ви – ранкова людина: