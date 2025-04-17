Як зрозуміти, що чоловік не хоче з вами стосунків: посібник для жінок про 10 типових ознак
- Стаття описує 10 ознак, які свідчать про те, що чоловік не зацікавлений у серйозних стосунках.
- Це, до прикладу, закрита мова тіла, скасовування спільних планів та відсутність емоційного зв'язку.
- Також вказано, в яких випадках варто залишатися у стосунках, а коли краще їх розірвати.
Непорозуміння і нерозуміння у стосунках – річ звична, і з цим можна працювати. Але певний набір ознак у поведінці когось із пари може бути критичним для роману.
Сьогодні ми на 24 Каналі звертаємося до жінок та завдяки eharmony поговоримо про такі ознаки у чоловіків. Щоб із ними у парі ви могли уникнути розчарування або гіркого усвідомлення, що ви змарнували свій час на стосунки, які нікуди не ведуть.
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Ваш партнер не хоче серйозних стосунків із вами: ось 10 ознак
- Закрита мова тіла і фізичне дистанціювання. Він відвертається від вас під час розмови та рідко дивиться в очі. Він уникає випадкових дотиків зі свого боку та будь-яких ваших спроб доторкнутися до нього.
- Він не ревнує, а його увага не на вас. Надмірні ревнощі – теж тривожний сигнал, але абсолютна відсутність їх – ще гірший. Коли ви поруч, він часто поглядає на годинник, приділяє більше уваги своєму телефону, ніж вам, а що гірше, він перемикається на флірт з іншими.
- Він не зацікавлений у моногамії. Так, немоногамія може працювати для деяких пар і навіть стає все більш поширеним явищем. Але якщо ви сказали, що хочете бути у моногамних стосунках, а він відмовляється – це вже неспівпадіння цінностей.
- Він ігнорує вас у соцмережах. У сучасному світі стосунки важливі не тільки в реальному житті, але й в інстаграмі чи фейсбуці. І якщо його лайки та коментарі націлені на інших, а вас він ігнорує – це яскравий червоний прапорець.
- Усі розмови – поверхневі. Ви розмовляєте з ним хіба про те, про що могли б поговорити зі знайомим або далеким родичем. Робота, погода, новини.
- Він нічого не пропонує або пропонує тільки те, що цікаве йому. Як-от щось із Marvel, хоча ви тисячу разів говорили, що не любите фільми про супергероїв. І він поняття не має, яка ваша улюблена їжа або напій, попри місяці спільного життя.
- Він постійно скасовує спільні плани. Це може бути навіть ваше побачення, і навіть в останню хвилину. При цьому він не шкодує про це і лише нещиро перепрошує, якщо взагалі це робить.
- Між вами немає емоційного зв'язку. Емоційна близькість – це величезна частина успішних романтичних стосунків, і якщо її немає – це великий червоний прапор, ціле прапорище.
- Його не цікавить зустріч із вашими друзями або родиною. Більшість із нас є соціальними істотами, і схвалення наших близьких важливе. Якщо він у цьому не зацікавлений, значить, не зацікавлений у розвитку стосунків.
- Він ігнорує ваші повідомлення. Однією з головних ознак того, що він не хоче мати з вами стосунків, є те, що він виходить на зв'язок лише тоді, коли йому цього хочеться, або коли йому щось потрібно від вас.
Коли варто залишатися, а коли вже час піти
Жодна з цих ознак сама по собі не є критично, але чим більше цих сигналів, тим ясніше вам має бути, що вже час піти. І навпаки – чим менше, тим кращі шанси зберегти стосунки.
Є 3 варіанти, коли стосунки можуть з часом поглибитися, тобто можна спробувати у них залишитися:
- Якщо хороші моменти переважують погані. Тобто ви отримуєте від стосунків більше, ніж віддаєте.
- Якщо труднощі у стосунках виникають через тимчасові обставини. Наприклад, заважає відстань, навчання або напружений період на роботі.
- Якщо вам подобається те, ким ви є з ним. Якщо ви дійсно відчуваєте, що це так, варто продовжувати стосунки.
Але є ситуації, коли єдиним виходом буде розрив стосунків:
- Якщо стосунки є жорстокими у будь-який спосіб. Не соромтеся звертатися до друзів і близьких, якщо вам потрібна допомога, і йдіть якнайшвидше, щойно це буде безпечно.
- Якщо вам або партнеру потрібно змінитися, щоб стосунки були успішними. Очікувати, що хтось стане іншою людиною – марна справа абсолютно завжди, і це рецепт для сварок та образ.
- Якщо стосунки не приносять вам користі. Тут все дуже просто – якщо ваші стосунки приносять більше проблем і стресу, ніж радості, варто покласти їм край.