"Вершина ненадійності": автоблогерка назвала три авто, які варто оминати десятою дорогою

Популярна автомобільна блогерка звернула увагу на кілька моделей автомобілів за їхні жахливі рейтинги надійності. Вона буквально застерігає покупців вживаних автомобілів триматися якомога далі від них.

Ебігейл Андре – авторка каналу TikTok @shetalkscars, на якому вона публікує відео, де дає поради, як скоротити витрати на експлуатацію автомобіля. Крім того, вона вказує на найкращі варіанти нових і вживаних автомобілів. Цього разу – звертає увагу на ті машини, на які краще навіть не заглядати, пише 24 Канал.

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Не купуйте Range Rover Evoque

У відео Ебігейл розповідає про найменш надійні автомобілі у Великій Британії, згідно з дослідженням страхової компанії ALA Insurance. Вона попереджає шанувальників Range Rover Evoque: якщо ви шукаєте надійний позашляховик, не звертайте увагу на нього. Ебігейл поділилася своїм особистим досвідом.

Цей випадок особливо зворушливий для мене. Цього каналу не було б, якби цей автомобіль не ламався так часто,

– зауважила вона.

Ебігейл додала, що не сумує за Range Rover Evoque. Представлений у 2018 році, Evoque другого покоління – найдоступніший Range Rover на ринку зараз. І він може похвалитися широким спектром двигунів, включаючи бензинові, дизельні та гібридні.

З усім тим, страхова компанія ALA Insurance зазначила, що власники Range Rover Evoque лише у 2023 році подали 213 гарантійних заявок, поставивши його на третє місце серед найбільш ненадійних автомобілів у Британії.

Тим, хто все ще спокушається чарівністю Range Rover Evoque, Ебігейл пропонує звернути увагу на моделі віком до трьох років, на які все ще поширюється гарантія виробника.

На додачу до проблем Land Rover, Ебігейл у своєму відео показує, що дві інші моделі, які розташовані внизу рейтингу надійності, також походять з родини Jaguar Land Rover.

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Номер два шокує, але не дивує, і я знаю, що це засмутить людей, тому що для багатьох це автомобіль їхньої мрії. Це Range Rover Sport. І приготуйтеся, друзі, – чи можете ви здогадатися, що посіло перше місце? Я цілком очікувала на це. Та-да! На вершині ненадійності сидить Land Rover Discovery Sport,

– додала вона.

Відтоді відео стало вірусним, зібравши понад сотню тисяч переглядів. Як результат: виникли запеклі суперечки серед водіїв про те, чи дійсно автомобілі Jaguar Land Rover заслуговують на таке чільне місце в списку.

Один незадоволений глядач поділився своїм дорогим випробуванням: "У мене вибухнув Discovery Sport. Він вийшов з-під контролю, мені довелося заплатити за новий двигун, оскільки він був списаний. 10 000 фунтів стерлінгів!"

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З іншого боку, задоволений клієнт похвалив свій автомобіль: "Range Rover Sport, п'ять років (у мене – 24 Канал). Жодного разу не підвів, найнадійніший двигун, який у мене був".