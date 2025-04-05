А ще – як ікона стилю. Він навіть випустив колекцію, присвячену татуюванням, разом із Diesel та Glenn Martens, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Татуювання Даміано Давіда вражають не менше, ніж його музика

Найвідомішим татуюванням Давіда, безумовно, є те, що присвячене першому альбому Måneskin – Il ballo della vita. Це витатуйований великими літерами на верхній частині грудей текст.

Це, мабуть, те, що найбільше подобається шанувальникам, багато людей зробили його, це велика відповідальність,

– каже Даміано.

Зірка з Måneskin знялася для Gucci / Дивіться фото studio_jackson

Перші тату у нього з'явилися на зап'ястях – незадовго до того, як він почав працювати на X Factor, коли щойно виповнилося 18.

А ще ось найсмішніша історія про татуювання:

Серце навколо соска дуже криве, але мені подобається. Я був з іншими хлопцями в групі, і ми хотіли зробити татуювання. Але тату-майстер був не дуже хороший, тому так і вийшло.

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Коли мовиться про татуювання, завжди доводиться мати справу з біллю, іноді дуже тривалою. До прикладу, роботи на ребрах та спині зайняли понад 12 годин.

Даміано Давід – секс-символ наших днів, і шанувальники добре знайомі з його татуюваннями. Однак є дещо, що чоловік тримає у таємниці. Це "татуювання поцілунку внизу живота – його, звичайно, мало хто бачив".