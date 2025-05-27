На це звернула увагу журналістка Джемайма Келлі у своїй колонці на Financial Times. Вона взялась за аналіз того, що ж насправді означають щедрі компліменти Дональда Трампа, пише 24 Канал з посиланням на ZN.

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Чому Трамп зациклюється на зовнішності чоловіків?

Варто зауважити, що Дональд Трамп щедрий на компліменти не лише щодо впливових чоловіків. Коли студентська баскетбольна команда з Флориди відвідала Білий дім, то її учасників президент США назвав "високими" та "гарними хлопцями".

Не втримався він також під час церемонії вшанування загиблих поліцейських. Тоді Дональд Трамп взявся описувати сина одного із загиблих правоохоронців. Його він назвав "теж гарним".

Ні-ні, це далеко не все. У подкасті Джо Рогана Дональд Трамп пригадав період свого першого президентства. А якщо конкретніше, то випадок, коли він пролітав на борту Air Force One над Іраком. Тоді, наголошував політик, він перебував з "найкрасивішими людьми", яких він бачив у своєму житті.

Вони мали кращий вигляд за Тома Круза,

– підкреслив він.

Ба більше, Дональд Трамп зробив акцент на тому, що це були "ідеальні зразки" для політика.



У Трампа є певна гіперфіксація на зовнішності / Фото GettyImages

Задля справедливості слід зауважити, що гіперфіксація на зовнішності – не щось нове для Трампа. Він і володів престижним конкурсом "Міс Всесвіт", і оцінював жіночі параметри у телешоу. Ба більше, випалив у 2006 році скандальну заяву. Тоді він зауважив, що міг би зустрічатись зі своєю донькою Іванкою, якби вони не були родичами.

Фіксація на зовнішності чоловіків загострилась останніми роками

За словами його племінниці Мера Трамп, відповідна поведінка президента може мати особистісне підґрунтя. Її батька, Фреда Трампа-молодшого, Дональд теж обсипав дивними компліментами. Трамп у книзі "Мистецтво домовлятись" називав його "надзвичайно красивим". Мері вважає, що подібні компліменти мали дещицю зверхності. Мовляв, Фред "був невдахою, але принаймні красивим".

Мері Трамп припускає, що подібні заяви Дональд робить не просто так. Таким чином він намагається отримати бажане схвалення.

Він має харизму і йому дуже важливо подобатися людям,

– зауважила вона.

За її словами, компліменти для Дональда Трампа – соціальний інструмент. З їхньою допомогою він налагоджує контакт тоді, коли не володіє глибшим знанням про свого співрозмовника. Вона підкреслює, що "це поверхнево, але дієво".

Водночас у компліментів може бути ще одна місія. Вони дозволяють Дональду Трампу демонструвати свою домінацію над співрозмовником. Мовляв, хвалить той, у кого вища позиція. І цю тактику президент США схильний використовувати, як правило, у позитивному та "дружньому" ключі.

Паралельно Мері Трамп звернула увагу на те, що "він не буде робити компліменти тим, кого прагне принизити". Власне, теплих слів ми не чули ані під час зустрічі з Володимиром Зеленським, ані з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, котрі не гребували критикувати американського лідера.

До слова! Єдиний раз, коли Дональд Трамп похвалив зовнішність Володимира Зеленського, був саме 28 лютого, перед скандалом в Овальному кабінеті. Тоді американський лідер особисто зустрів президента України, потиснув йому руку та сказав: "О, він сьогодні весь ошатний".

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Трамп хоче бути зіркою

Журналістка Джемайма Келлі висловила припущення, що за компліментами стоїть ще дещо. На її думку, цим Трамп має намір створити власну реальність. У ній американський політик – зірка. Що стосується решти, то вони лише "ідеальні", але другорядні персонажі. Ті, кого вдалось відібрати "з центрального кастингу".

Частково це пояснюється схильністю Трампа говорити все, що спадає йому на думку. Але йдеться також про те, щоб зробити собі приємне – Трамп не просто хоче робити компліменти гарним чоловікам, він хоче оточити себе ними,

– фіналізувала колонку журналістка.

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За її словами, ми маємо справу з двома нарцисичними лідерами – Дональдом Трампом і Владіміром Путіним. Тими, хто не вміє програвати, не мириться з критикою та прагне, щоб ними захоплювались без жодних "але". Лиш Трамп у нас – нарцис грандіозний, а от Путін – вразливий.