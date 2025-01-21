Бо дотримання дієти – це не просто менше їсти, відмовитися від цукру або перейти на курку з овочами. Ба більше, все це може мати багато протипоказань. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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План харчування не варто обирати самостійно, і ось чому

Як пояснює Nara Seguros, за самостійного вибору режиму харчування, тобто без залучення професіоналів, часто можна виявити всілякі негативні наслідки. Передовсім бо часто люди вирішують прибрати продукти, які насправді є необхідними (вуглеводи, корисні жири), що може призвести до дефіциту поживних речовин і ослаблення імунної системи.

Наприклад, якщо ви надто різко скоротите вуглеводи, організм може впасти в так званий кетоз, наслідками якого будуть запаморочення і неприємний запах з рота. А хороші жири необхідні для роботи травлення.

За вибору режиму харчування без залучення професіоналів часто можна виявити всілякі негаразди / Фото freepik

Цікаво знати Ключі до того, як жити довше, можуть не мати нічого спільного з тим, що ви собі уявляли

З іншого боку, вживання занадто великої кількості білка також небезпечне, оскільки перевантажує печінку і нирки, ускладнюючи їм роботу. А нестача мінералів може спричинити судоми та інші загальні нездужання.

До того ж усі ці зусилля у підсумку можуть призвести до ефекту "йо-йо", тобто ви повертаєте все, що могли втратити, що може призвести до емоційного дисбалансу. Саме тому пошук хорошого фахівця з харчування є принципово важливим. Здоров'я занадто цінне, щоб із ним гратися.

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