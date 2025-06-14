Ідеальна відпустка – це не про місяць бездіяльності, каже наука, а днів слід брати відчутно менше та проводити їх помітно активніше. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

Дивіться також У ці два дні вудочку до рук брати не можна: місячний календар рибака на червень

7 чи 14: скільки днів відпустки потрібно взяти, щоб по-справжньому відпочити

Про це пишуть у дослідженні, опублікованому в Journal of Happiness. Організатори вимірювали самопочуття 54 працівників, коли вони йшли у відпустку, після кожного дня відпочинку, і нарешті коли люди поверталися на роботу. Що помітили?

Що рівень самопочуття людей поступово підвищувався з кожним вихідним днем, на пік вийшовши на восьмий день . Потім – плато. Простіше кажучи, після 8 днів ви не ставатимете щасливішим, навіть якщо відпочиваєте всі 15.

. Потім – плато. Простіше кажучи, після 8 днів ви не ставатимете щасливішим, навіть якщо відпочиваєте всі 15. Ба більше, дослідники з Університету Тампере у Фінляндії припускають, що позитивний ефект відпустки починає спадати з десятого дня. Тоді ваш мозок вже буде думати про непрочитані листи, невиконані або нові задачі тощо, і насолода зблякне.

А проте відпустку точно треба брати, і робити це слід регулярно. Американський університет психології пише, що люди, які справно беруть відпустки, мають набагато нижчий рівень стресу.

Ідеальна відпустка має досить чіткий рецепт, обґрунтований науковими дослідженнями / Фото freepik

Іншими словами, розумніше не ставити все на одну чи дві великі відпустки, а розставити відпочинкові періоди протягом року. Тобто щоб їх було бодай три чи чотири.

Щодо повернення до роботи – насправді це складно безвідносно до тривалості відпустки. Але ви можете полегшити цей процес, якщо проведете відпуску корисно – так, щоби по-справжньому вимкнутись із роботи.

– насправді це складно безвідносно до тривалості відпустки. Але ви можете полегшити цей процес, якщо проведете відпуску корисно – так, щоби по-справжньому вимкнутись із роботи. Гарно було б провести цей час із родиною та друзями – це має значний вплив на ваше щастя. Також вибирайте прості, але ефективні заняття – сон, прогулянки, творчість, сміх, спорт або навіть нічого.

Так, нічого – це дуже популярне заняття під час відпочинку. У Нідерландах є навіть спеціальний термін для цього – niksen, і цю концепцію характеризують як мистецтво цінувати відпочинок.

Отже, рецепт правильної відпустки такий: взяти 7 – 11 днів та проводити їх корисно. Ось такі відпустки й дають результат.