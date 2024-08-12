Правильне дихання – це не тільки про кращу продуктивність, але й про краще відновлення. Наші легені та діафрагма відіграють головну роль у цьому процесі, а вирішальне значення для ефективності дихання має його тип – черевне або грудне.

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Як правильно дихати під час спортивних тренувань

У нашому випадку важливе саме черевне. Воно особливо ефективне під час фізичних навантажень та дозволяє глибше і повніше поглинати кисень, оскільки діафрагма активно максимізує місткість легенів.

Правильна техніка дихання може покращити й спортивні результати. Черевне дихання залучає набагато менше м'язів і починається автоматично.

Менше споживання енергії своєю чергою позитивно впливає на навантаження, що особливо помітно у видах спорту на витривалість. Тому потрібно свідомо зосереджуватися на диханні "в живіт".

Щоб уникнути травм під час силових тренувань та оптимізувати передачу потужності, слід видихати під час найбільш напруженої частини руху. Це допомагає регулювати тиск у черевній порожнині та підтримує біомеханічну стабільність.

Дуже важливо під час тренувань застосовувати техніку черевного дихання / Фото fxquadro@freepik

Слід уникати так званого пресового дихання, за якого дихання затримується і притискається до закритої голосової щілини, оскільки це може призвести до підвищення артеріального тиску та інших серцево-судинних негараздів.

Практичні поради щодо техніки дихання під час занять спортом:

Під час силових вправ обов'язково видихайте під час навантаження, щоб мінімізувати тиск у грудній клітці та максимізувати передачу сили.

Під час тренувань на витривалість використовуйте черевне дихання, щоб забезпечити рівномірне і глибоке постачання кисню, що допоможе довше витримати навантаження і відтермінувати втому.

Під час відновлювальних періодів зосередьтеся на повільному, глибокому диханні, щоб максимізувати перенесення кисню і прискорити відновлення.

Правильна техніка дихання може мати значний позитивний вплив на ефективність тренувань. Вона не тільки допомагає тренуватися ефективніше, але й підтримує процес відновлення та покращує загальний стан. Регулярні тренування дихальних технік допоможуть вам автоматично інтегрувати їх у ваші щоденні тренування та скористатися їхніми численними перевагами.