Бо зв'язок між вправами й сном є складнішим. Що експерти говорять про це і про найкращий час для фізичних вправ перед сном, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Що кажуть науковці про зв'язок між сном і тренуваннями

Для професора Кевіна Моргана з Університету Лафборо сон є центром роботи. І він каже, що елітні спортсмени не відчувають глибокого сну, тобто сплять погано – їхні тіла болять, м'язи смикаються тощо. Отже, звичайній людині навряд чи треба тренуватися, як професійні спортсмени.

Коли ж тренуватися перед сном? Це залежать від 2 факторів – інтенсивності та регулярності. Професор Морган стверджує, що напружені вечірні вправи руйнують вашу здатність засинати.

Інтенсивні активності – це не шлях до міцного сну. Зв'язок між сном і фізичними вправами не є лінійним,

– каже Морган.

То що ж робити? Традиційно вважалося, що варто уникати навантажень протягом 3 годин перед сном, але тепер вчені змінили підхід і кажуть, що просто потрібно робити щось більш щадне.

Якщо ви серйозний бігун і збираєтеся пробігти 10 кілометрів, краще не робити цього за годину до сну – саме стільки часу знадобиться вашому тілу, щоб охолонути, але щось більш скромне не завдасть вам шкоди,

– пояснює науковець.

Зв'язок між вправами та сном не є лінійним, але певну кореляцію щодо тренувань можна вловити / Фото drobotdean@freepik

Лікар Йохан Мерлінг також каже, що фізичні вправи втомлюють, але стимуляція симпатичної нервової системи навпаки – дає заряд енергії. Відповідно, фізичні вправи вдень можуть допомогти з нічним сном, бо стимулюють вироблення мелатоніну, але вечірні – навряд.

Утім, справжнім ключем до вибору часу для фізичних вправ і сну може бути не стільки, власне, час, коли ви тренуєтеся, скільки те, наскільки регулярно ви це робите. Займаючись вправами приблизно в один і той самий час щодня, ви зможете натренувати свій внутрішній годинник, щоб він забезпечував максимальну життєву енергію, коли ви цього хочете, і можливість трохи відпочити, коли вам це потрібно.

Дослідження 2023 року показало, що внутрішній годинник, розташований у самих м'язах, підтверджує, що регулярний рух впливає на сон і загальний стан організму. І цей вплив може бути достатньо потужним.

Фізична активність в полуденний і післяобідній час пов'язана з нижчою смертністю від усіх причин і серцево-судинних захворювань, а ранкова фізична активність – зі зниженням ризику раку,

– мовиться у дослідженні.

Що ж у підсумку? Схоже, ідеальний момент для тренування – це коли перед сном залишається достатньо часу, щоб тіло встигло охолонути. Але інтенсив все ж краще відкладати на день.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до фахівця.