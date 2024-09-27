А все ж, уже давно осінь 2024. І ми не будемо звинувачувати вас, пише Tasting Table, якщо вам захочеться чогось додаткового – щоб Мартіні відчував себе справжнім осіннім.

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Як приготувати солодкий або пряний Еспресо Мартіні

Як найкраще урізноманітнити свій коктейль? Цікава порада є у Камілли Вілсон, авторки книги "Коктейлі з вільним духом: 40 рецептів безалкогольних напоїв". За її словами, Еспресо Мартіні – ідеальний напій для додавання гарбузової родзинки.

Один зі способів надати Еспресо Мартіні осіннього відтінку – додати гарбузові спеції. Крім того, додавання таких спецій, як кориця, імбир, гвоздика та мускатний горіх, може дійсно покращити смак Еспресо Мартіні,

– каже вона.

Ми знаємо, що кава і гарбуз поєднуються, тож порада Вілсон – це смачний, але простий спосіб заміксувати ці смаки в домашніх умовах.

Еспресо Мартіні – ідеальний напій для додавання гарбузової родзинки / Фото Shutterstock

Щоб приготувати алкогольний напій зі спеціями з гарбуза, вам потрібно додати інгредієнти для Еспресо Мартіні в шейкер для коктейлів, як і зазвичай. Потім додайте половину чайної ложки прянощів для гарбузового пирога.

Якщо у вас немає готової суміші, ви можете приготувати все з нуля, використавши корицю, імбир, мускатний горіх, гвоздику, запашний перець і чорний перець. Гвоздика додасть напою гостроти, імбир – трохи пряного тепла, а кориця або мускатний горіх зроблять Мартіні ще більш схожим на осінній десерт.

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Але якщо ви не є великим шанувальником гарбуза, не біда – є кілька інших способів перетворити Еспресо Мартіні на осінній твіст. Замість гарбузових спецій Вілсон радить додати коричневий цукор або кленовий сироп.

Який би варіант ви не обрали, завершіть свій Мартіні здоровою порцією збитих вершків. Можливо, також гарбузових.