Що ж, є чудова 5-хвилинна розминка, яка утримає вас на шляху. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Тренувальна 5-хвилинка, що утримає вас на правильному шляху

Звичайно, дні відпочинку необхідні й навіть обов'язкові, і, звичайно, будуть моменти, коли знайти час для руханки неможливо (як-от на Різдво). У такі дні згадайте про ці 3 вправи.

Вони залучать усе тіло і спалять кілька калорій. І, що важливіше, триматимуть вас активним та допоможуть вашому організму звикнути до фізичних навантажень.

Тренерка Люсі Горналл, яка створила це ефективне 5-хвилинне тренування, називає його "передтренувальним перекусом". Бо якщо порівняти повноцінне півгодинне тренування з основною стравою, то це буде просто перекус, щоб лише втамувати голод, поки ви не зможете поїсти – потренуватися на повну силу.

У ліниві дні згадайте про 3 прості вправи, які не дадуть вам забути про тренування / Фото freepik

Не думайте, що ви не виснажитеся – ця руханка інтенсивна. І, як завжди, ви можете адаптувати її до свого рівня, роблячи полегшені версії, скорочуючи час або – додаючи складності за допомогою ваги чи більшої кількості повторень.

Для виконання цих 3 вправ вам потрібен лише тренувальний одяг, килимок і плейлист з мотиваційною музикою. І, звісно, ви маєте викладатися на повну без відмовок, хоч і недовго.

Ось це 5-хвилинне тренування для всього тіла: