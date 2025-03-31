І, так, аж 22% з них цінують підкачаний прес більше, ніж повноцінний сон. 24 Канал із посиланням на Daily Star
розповість докладніше.

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Значна частина молоді визнає, що підтягнутий живіт для них важливіший за сон

Що цікаво, лише 10% дорослих поділяють таку ж думку. А от 21% представників покоління зумерів і 23% міленіалів ставлять заняття фітнесом вище за повноцінний сон у розрізі прагнення до загального благополуччя. Хоча лише 31% підлаштовують свій графік сну під свої фітнес-цілі.

Дослідження провели на замовлення компанії Silentnight, яка у партнерстві з Myvitamins розробила план тренувань для сну, щоб допомогти фанатам фітнесу керувати своїм розпорядком дня. У компанії переконані, що без достатньої кількості повноцінного сну повсякденне життя людини може серйозно постраждати. Зокрема, це стосується концентрації уваги, настрою, рівня енергії та спортивних результатів.

тренування і сон сумісні та не повинні заважати одне одномуЧомусь люди молодших поколінь часто жертвують сном заради своїх фітнес-цілей / Колаж 24 Каналу фото freepik

Докторка Голлі Міллінг наголошує, що турбота про свій сон ніяк не завадить вам досягти ваших фітнес-цілей. Навпаки – допоможе досягти їх більш ефективно. Адже сон є потужним інструментом продуктивності, і нам не потрібно обирати між ним і пресом. Якісний і стабільний сон дійсно підвищує продуктивність, покращує мотивацію та зосередженість.

За опитуванням, серед тих, хто змінив свій графік сну, щоб пристосувати його до занять фітнесом, 87% вважають, що новий режим допоміг підвищити продуктивність і відновитися.

Міленіали з показником у 30% опитаних найбільше протистоять дотриманню послідовного графіка сну. Але серед зумерів усе більше людей починають усвідомлювати цінність режиму і відновлення.