Біг, байдуже, на вулиці чи на біговій доріжці, є чудовою формою фізичних вправ, яка має свої переваги для фізичного та психічного здоров'я. А як щодо шкоди? 24 Канал завдяки GQ розповість, що з цього приводу каже наука.
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Чи шкідливий біг для колін
Отже, біг підвищує витривалість, знижує ризик переважно серцевих захворювань, зміцнює кістки, збільшує силу ніг і сприяє спалюванню калорій. А ще біг дозволяє знизити рівень стресу, тобто ви навіть можете краще спати вночі й повільніше старіти.
А проте, як і зі всіма видами фізичних вправ, якщо ви робите їх неправильно, то можете зазнати травми, відчути біль та інші проблеми, які можуть стати хронічними. Але це не означає, що ви зруйнуєте свої коліна. Ба більше, наука вказує на протилежне.
Кілька досліджень навіть показали, що регулярний біг зміцнює суглоби та захищає від розвитку остеоартриту. А ще біг може покращити роботу м'язів навколо суглобів і стимулювати організм виробляти більше синовіальної рідини, яка змащує суглоби.
Тобто всі ці розмови в інтернеті про те, що біг може негативно вплинути на ваші коліна, є міфом, а наукові дані свідчать про протилежне. Звісно, якщо ви бігаєте правильно. І якщо ви відчуваєте біль під час бігу, не можна ігнорувати його – треба витратити час, щоб зрозуміти причину і як її усунути.
Біг є чудовою формою фізичних вправ, але чи може він завдати шкоди колінам? / Фото senivpetro@freepik
Іноді це може бути проблема недостатньої сили в певних м'язах, іноді травма, про яку ви не подбали. Раннє усунення болю може допомогти запобігти подальшим травмам і складному відновленню в майбутньому.
Отже, як захистити коліна під час бігу та уникнути травм:
- Розігрівайтеся перед початком. Розминка зніме напругу, що накопичується в м'язах, і підготує їх до фізичної активності. Вона повинна тривати від 5 до 10 хвилин.
- Розтяжка після бігу. Це хороший спосіб охолодження, а також допомагає розслабити м'язи після тренування і сприяє відновленню. Розтягнути слід усі м'язи, які ви використовували.
- Бігайте у правильному взутті. Воно надає стопам і щиколоткам необхідну підтримку і може захистити коліна.
- Не забувайте про силові тренування. Варто чергувати бігові тренування з силовими, оскільки це запобігає слабкості в певних частинах тіла і підтримує м'язи в кращому стані.
- Поєднуйте різні форми кардіо. Не варто бігати щодня, особливо якщо ви схильні до травм. Перерви дозволять вашим колінам не так сильно напружуватися.
- Правильно зволожуйте організм. Гідратація необхідна, щоб допомогти вашим м'язам залишатися в хорошому стані.
- Відпочивайте. Це не підлягає обговоренню, ви маєте давати тілу та м'язам можливість відновитися та уникнути втоми, яка може призвести до подальших травм.