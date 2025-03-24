Біг, байдуже, на вулиці чи на біговій доріжці, є чудовою формою фізичних вправ, яка має свої переваги для фізичного та психічного здоров'я. А як щодо шкоди? 24 Канал завдяки GQ розповість, що з цього приводу каже наука.

Дивіться також Тест на фізичну форму: якщо ви не зможете зробити ці вправи, час щось негайно змінювати

Чи шкідливий біг для колін

Отже, біг підвищує витривалість, знижує ризик переважно серцевих захворювань, зміцнює кістки, збільшує силу ніг і сприяє спалюванню калорій. А ще біг дозволяє знизити рівень стресу, тобто ви навіть можете краще спати вночі й повільніше старіти.

А проте, як і зі всіма видами фізичних вправ, якщо ви робите їх неправильно, то можете зазнати травми, відчути біль та інші проблеми, які можуть стати хронічними. Але це не означає, що ви зруйнуєте свої коліна. Ба більше, наука вказує на протилежне.

Кілька досліджень навіть показали, що регулярний біг зміцнює суглоби та захищає від розвитку остеоартриту. А ще біг може покращити роботу м'язів навколо суглобів і стимулювати організм виробляти більше синовіальної рідини, яка змащує суглоби.

Тобто всі ці розмови в інтернеті про те, що біг може негативно вплинути на ваші коліна, є міфом, а наукові дані свідчать про протилежне. Звісно, якщо ви бігаєте правильно. І якщо ви відчуваєте біль під час бігу, не можна ігнорувати його – треба витратити час, щоб зрозуміти причину і як її усунути.

Біг є чудовою формою фізичних вправ, але чи може він завдати шкоди колінам? / Фото senivpetro@freepik

Іноді це може бути проблема недостатньої сили в певних м'язах, іноді травма, про яку ви не подбали. Раннє усунення болю може допомогти запобігти подальшим травмам і складному відновленню в майбутньому.

Отже, як захистити коліна під час бігу та уникнути травм: