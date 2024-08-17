Коли у вас здібний розум, ви можете бути більш стійким, більш позитивним, ви не дозволяєте критиці розчавити вас або стримувати, не дозволяєте помилкам змусити вас здатися. Вас не зупиняють несподівані перешкоди, плюс ви можете стати набагато більш адаптивним і швидко реагувати на зміни.

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А завдяки всьому цьому ви зможете більше вірити в себе і не зупинятися, поки не здобудете те, чого хочете. І так само як ви можете набрати м'язову силу в тренажерному залі, ви можете зробити свій розум сильнішим і потужнішим.

Білл Гейтс та його ключі до вдосконалення розуму

Білл Гейтс часто розповідав, чого він навчився на своєму шляху, і з цього ми можемо винести кілька важливих уроків. Зокрема й такий: те, у що ви вірите, впливає на те, чого ви досягаєте. Це і є перший ключ.

У блозі Гейтса GatesNotes є пост, який так і називається, і там мовиться, що ваше мислення може впливати на те, чого ви досягаєте, в кращу чи гіршу сторону. На що ж іще звернути увагу, щоб вплив був саме в кращу?

Перший ключ до розвитку розуму – те, у що ви вірите, впливає на те, чого ви досягаєте / Фото АР

Другий ключ – емоційний інтелект та емпатія. Це те, що дозволяє нам ідентифікувати наші емоції, розуміти їх і знаходити способи контролювати й регулювати їх. А також дозволяє співпереживати іншим і розуміти, як наша поведінка впливає на них.

Для роботи над цим Гейтс зазвичай спочатку вислухає, далі знаходить час, щоб визначити свої емоції та емоції інших людей, уникає завчасних суджень, а також просить і дає зворотний зв'язок, коли це потрібно.

Святкування успіхів та навчання на невдачах – третій ключ. "Добре святкувати успіх, але ще важливіше – виносити уроки з невдач", – писав Гейтс.

При цьому важливо відзначати навіть невеликі досягнення, оскільки це може підвищити задоволеність, мотивацію і щастя. А навчання на помилках і невдачах не дозволить їм знеохочувати нас. Потрібно знайти урок у кожній помилці, і що ми можемо зробити, щоб покращитися, рости та не наступати на ті ж граблі знову і знову.