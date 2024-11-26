Справді, перегляд порно може бути здоровою частиною стосунків для деяких пар. Але, здається, у цій парі щось пішло не так. 24 Канал із посиланням на Daily Star розповідає докладніше.

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"Я була принижена, а він сказав, що всі чоловіки так роблять"

Жінка пояснила, що коли її партнер дивиться порно, вона відчуває себе некомфортно. А якось вона взагалі застукала його і розплакалася, бо зрозуміла, що хлопець, з яким вона прожила вже 7 років, стежить за своєю колишньою дівчиною на OnlyFans..

На сайті Mumsnet жінка розповіла, що їй стало погано, вона відчула себе нікчемною та неспроможною впоратися з ситуацією.

Мені здається, що я недостатньо гарна. У мене двоє дітей. Моє тіло не схоже на інших жінок, і ніколи не буде. Тепер я відчуваю, що не можу йому довіряти. Для мене це – все одно що зрада,

– писала жінка.

Жінка застукала свого хлопця за переглядом пікантного вебсайту його колишньої / Фото freepik

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А коли вона розповіла хлопцю про свою стурбованість, замість співчуття і заспокоєння партнер сказав, що "всі чоловіки так роблять", і що вона "надто гостро реагує".

Я чесно відчуваю, що не хочу бути з чоловіком, який відчуває потребу дивитися на інших жінок. Я ж мати його дітей! І я надто гостро реагую? Ви з ним згодні? Це зводить мене з розуму,

– розлютилася жінка.

У коментарях вона отримала сотні повідомлень на свою підтримку. Більшість зводилася до того, що перегляд порно – ще куди не йшло, але дивитися на колишню – це абсолютне "ні". І, мовляв, насправді "всі чоловіки" так не роблять.

А ви як гадаєте?