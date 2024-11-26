Действительно, просмотр порно может быть здоровой частью отношений для некоторых пар. Но, кажется, в этой паре что-то пошло не так. 24 Канал со ссылкой на Daily Star рассказывает подробнее.

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"Я была унижена, а он сказал, что все мужчины так делают"

Женщина объяснила, что когда ее партнер смотрит порно, она чувствует себя некомфортно. А однажды она вообще застукала его и расплакалась, потому что поняла, что парень, с которым она прожила уже 7 лет, следит за своей бывшей девушкой на OnlyFans.

На сайте Mumsnet женщина рассказала, что ей стало плохо, она почувствовала себя ничтожной и не в состоянии справиться с ситуацией.

Мне кажется, что я недостаточно хороша. У меня двое детей. Мое тело не похоже на других женщин, и никогда не будет. Теперь я чувствую, что не могу ему доверять. Для меня это – все равно что измена,

– писала женщина.

Женщина застукала своего парня за просмотром пикантного вебсайта его бывшей / Фото freepik

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А когда она рассказала парню о своей обеспокоенности, вместо сочувствия и успокоения партнер сказал, что "все мужчины так делают", и что она "слишком остро реагирует".

Я честно чувствую, что не хочу быть с мужчиной, который испытывает потребность смотреть на других женщин. Я же мать его детей! И я слишком остро реагирую? Вы с ним согласны? Это сводит меня с ума,

– разозлилась женщина.

В комментариях она получила сотни сообщений в свою поддержку. Большинство сводилось к тому, что просмотр порно – еще куда не шло, но смотреть на бывшую – это абсолютное "нет". И, мол, на самом деле "все мужчины" так не делают.

А вы как думаете?