Ці 5 звичок сну допоможуть вам дожити до 100 років
- Якісний сон може подовжити життя – щонайменше на 4,7 року для чоловіків та 2,4 року для жінок, згідно з даними Американського коледжу кардіологів.
- Яких звичок щодо сну слід для цього дотримуватися – далі докладно читайте у статті.
Повноцінний сон – одна з основ довголіття. Але це далеко не настільки елементарна річ, наскільки звучить, і виходить далеко за межі необхідності відпочивати 8 годин.
Хороші звички сну починаються ще до того, як ви лягаєте спати. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.
Дивіться також У Гарварді назвали 6 ключів до довгого, успішного та щасливого життя
Які звички щодо сну слід розвивати заради довголіття
Коли ви спите, ваше тіло і мозок здійснюють багато важливих процесів. У ці години тіло проводить ремонтні роботи, мозок обробляє інформацію, отриману протягом дня, і зберігає її. А ще виводяться токсичні відходи, реорганізуються нервові клітини й так далі.
Тобто очевидно, що сон важливий, але щоб спати добре, зосереджуватися на 8 годинах замало. Є речі, які ви можете робити протягом дня і за багато годин до сну, щоб покращити якість вашого сну, більше відпочивати й сприяти довголіттю.
Зверніть увагу: за даними Американського коледжу кардіологів, якісний сон може допомогти додати до 4,7 року життя для чоловіків і 2,4 року для жінок.
- Встановіть послідовний графік і дотримуйтеся його, навіть на вихідних. Цей крок є одним з найважливіших до того, щоб добре висипатися і мати менше труднощів із засинанням. Важливо мати однаковий час засинання і пробудження кожного дня. Найкращий час для засинання – між 22 і 23 годинами для дорослих, і якщо ви спите 8 годин, то прокидатися маєте між 6 і 7 ранку.
- Виходьте на сонячне світло і свіже повітря одразу після пробудження. Це допоможе вам почуватися бадьоріше, мати більше енергії та навіть відчувати себе менш напруженим і більш позитивним. Тож вийдіть на прогулянку, відчиніть вікно або займіться фізичними вправами на свіжому повітрі.
- Їжте щось легке перед сном. Вечеря важлива, оскільки голод може заважати вам заснути, але вона повинна бути легкою і не повинна бути зразу перед сном, бо тоді вже травлення може заважати сну. А вже зранку, в ідеалі, їжте ситний сніданок.
- Розслабляйтеся. Стрес і тривога – найбільші вороги якісного сну, тому будуйте вечірній розпорядок, який дозволить вам бути розслабленим, спокійним і вільним від нав'язливих думок. Уникайте телевізора, надмірного часопроведення в соціальних мережах або занадто інтенсивної діяльності перед сном.
- Плануйте свій день. Відсутність плану може призвести до стресу і виснаження, а такий початок дня може призвести до того, що ви й закінчите його зі стресом, та ще й більшим. А це завадить вам добре виспатися. Ви зможете краще організувати свій час і енергію та більше поважати свій графік, коли знатимете, що конкретно вам потрібно зробити.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до фахівця.