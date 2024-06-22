Робити гарні фотографії телефоном просто, якщо знати хитрість: справа не так у камері, як у вмінні видобути з неї максимальну віддачу. Камера само по собі не робить вас художником або фотографом, тому потрібно мати кілька трюків у рукаві.

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Як робити гарні фото на телефон: 7 простих порад

Переконайтеся, що об'єктив чистий. Якщо ви носите телефон у рюкзаку, кишені, в руках або залишаєте його на будь-якій поверхні, об'єктив, швидше за все, буде трохи забруднений. Якщо ви хочете зробити гарний знімок, об'єктив або об'єктиви мають бути повністю чисті, без пилу і плям. Але не варто чистити об'єктив чимось, що є під рукою, оскільки можна подряпати або пошкодити його. В ідеалі потрібна серветка з мікрофібри.

Якщо ви носите телефон у рюкзаку, кишені, в руках або залишаєте його на будь-якій поверхні, об'єктив, швидше за все, буде трохи забруднений. Якщо ви хочете зробити гарний знімок, об'єктив або об'єктиви мають бути повністю чисті, без пилу і плям. Але не варто чистити об'єктив чимось, що є під рукою, оскільки можна подряпати або пошкодити його. В ідеалі потрібна серветка з мікрофібри. Налаштуйте світло і враховуйте розташування сонця. Світло – найважливіший фактор у фотографуванні. Навіть якщо кадрування або композиція не найкращі, хороше освітлення завжди може допомогти врятувати будь-яке зображення. Камери телефонів дозволяють налаштовувати експозицію відповідно до умов освітлення, важливо використовувати цей інструмент. Та слід враховувати, що розташування сонця може вплинути на результат фото. Наприклад, якщо сонце позаду, люди на знімку будуть затінені.

Світло – найважливіший фактор у фотографуванні. Навіть якщо кадрування або композиція не найкращі, хороше освітлення завжди може допомогти врятувати будь-яке зображення. Камери телефонів дозволяють налаштовувати експозицію відповідно до умов освітлення, важливо використовувати цей інструмент. Та слід враховувати, що розташування сонця може вплинути на результат фото. Наприклад, якщо сонце позаду, люди на знімку будуть затінені. Подумайте про кадрування та композицію. Хороша композиція може мати велике значення для вашої фотографії, тож користуйся правилом трьох: потрібно знайти фокусну точку, мати чіткий об'єкт зйомки та покладатися на сітку (яка ділить екран та допомагає розуміти, як збалансувати зображення). Ще одне класичне правило: не слід обрізати об'єкти зйомки (людей) у суглобах, наприклад, на зап'ястях або колінах.

Ці кілька трюків можуть допомогти зробити якісну фотосесію телефоном / Фото freepik