Робити гарні фотографії телефоном просто, якщо знати хитрість: справа не так у камері, як у вмінні видобути з неї максимальну віддачу. Камера само по собі не робить вас художником або фотографом, тому потрібно мати кілька трюків у рукаві.
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Як робити гарні фото на телефон: 7 простих порад
- Переконайтеся, що об'єктив чистий. Якщо ви носите телефон у рюкзаку, кишені, в руках або залишаєте його на будь-якій поверхні, об'єктив, швидше за все, буде трохи забруднений. Якщо ви хочете зробити гарний знімок, об'єктив або об'єктиви мають бути повністю чисті, без пилу і плям. Але не варто чистити об'єктив чимось, що є під рукою, оскільки можна подряпати або пошкодити його. В ідеалі потрібна серветка з мікрофібри.
- Налаштуйте світло і враховуйте розташування сонця. Світло – найважливіший фактор у фотографуванні. Навіть якщо кадрування або композиція не найкращі, хороше освітлення завжди може допомогти врятувати будь-яке зображення. Камери телефонів дозволяють налаштовувати експозицію відповідно до умов освітлення, важливо використовувати цей інструмент. Та слід враховувати, що розташування сонця може вплинути на результат фото. Наприклад, якщо сонце позаду, люди на знімку будуть затінені.
- Подумайте про кадрування та композицію. Хороша композиція може мати велике значення для вашої фотографії, тож користуйся правилом трьох: потрібно знайти фокусну точку, мати чіткий об'єкт зйомки та покладатися на сітку (яка ділить екран та допомагає розуміти, як збалансувати зображення). Ще одне класичне правило: не слід обрізати об'єкти зйомки (людей) у суглобах, наприклад, на зап'ястях або колінах.
Ці кілька трюків можуть допомогти зробити якісну фотосесію телефоном / Фото freepik
- Розумійте інструменти вашого телефону. Це експозиційна рамка, фокус, таймер, HDR, Live Photos. Телефони не лише мають потужні камери, вони також завантажені різними інструментами для гри з фільтрами, експозицією, та різними режимами для фотографування (наприклад, знаменитий портретний). Найкраще трохи поекспериментувати, погратися з цими інструментами та зрозуміти, для чого вони призначені і як працюють, щоб знати, який з них використовувати в тій чи іншій ситуації.
- Налаштуйте фокус і не зловживайте зумом. Перевага телефонів в тому, що вони дозволяють фокусуватися одним натисканням. Ви можете одним пальцем натиснути на точку на екрані, щоб визначити, де буде фокус, і вибрати, що буде виглядати найчіткіше на фото. З іншого боку, пам'ятайте, що зум телефону не є вашим другом чи союзником, і експерти кажуть, що краще уникати його і намагатися фізично наблизитися до того, що ви хочете зняти.
- Робіть більше однієї фотографії. Якщо вам не сподобався перший знімок, спробуйте ще раз. Адже практика удосконалює майстерність, і це одна з найбільших життєвих істин, яка стосується практично всього.
- Редагуйте, але в міру. Можете використовувати додаток для редагування фотографій, щоб підкоригувати свої знімки перед тим, як поділитися ними зі світом. Спробуйте кадрування, фільтри, налаштування експозиції, насиченості, кольору тощо. Телефони мають багато інструментів. Але слід проявляти стриманість, оскільки надмірне редагування може в підсумку зіпсувати зображення.