Делать хорошие фотографии по телефону просто, если знать хитрость: дело не столь в камере, сколь в умении извлечь из нее максимальную отдачу. Камера сама по себе не делает вас художником или фотографом, поэтому нужно иметь несколько трюков в рукаве.
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Как делать хорошие фото на телефон: 7 простых советов
- Убедитесь, что объектив чистый. Если вы носите телефон в рюкзаке, кармане, в руках или оставляете его на любой поверхности, объектив, скорее всего, будет немного загрязнен. Если вы хотите сделать хороший снимок, объектив или объективы должны быть полностью чистые, без пыли и пятен. Но не стоит чистить объектив чем-то, что есть под рукой, поскольку можно поцарапать или повредить его. В идеале нужна салфетка из микрофибры.
- Настройте свет и учитывайте расположение солнца. Свет – самый важный фактор в фотографировании. Даже если кадрирование или композиция не самые лучшие, хорошее освещение всегда может помочь спасти любое изображение. Камеры телефонов позволяют настраивать экспозицию в соответствии с условиями освещения, важно использовать этот инструмент. Но следует учитывать, что расположение солнца может повлиять на результат фото. Например, если солнце позади, люди на снимке будут затенены.
- Подумайте о кадрировании и композиции. Хорошая композиция может иметь большое значение для вашей фотографии, поэтому пользуйся правилом трех: нужно найти фокусную точку, иметь четкий объект съемки и полагаться на сетку (которая делит экран и помогает понимать, как сбалансировать изображение). Еще одно классическое правило: не следует обрезать объекты съемки (людей) в суставах, например, на запястьях или коленях.
Эти несколько трюков могут помочь сделать качественную фотосессию телефоном / Фото freepik
- Понимайте инструменты вашего телефона. Это экспозиционная рамка, фокус, таймер, HDR, Live Photos. Телефоны не только имеют мощные камеры, они также загружены различными инструментами для игры с фильтрами, экспозицией, и различными режимами для фотографирования (например, знаменитый портретный). Лучше всего немного поэкспериментировать, поиграться с этими инструментами и понять, для чего они предназначены и как работают, чтобы знать, какой из них использовать в той или иной ситуации.
- Настройте фокус и не злоупотребляйте зумом. Преимущество телефонов в том, что они позволяют фокусироваться одним нажатием. Вы можете одним пальцем нажать на точку на экране, чтобы определить, где будет фокус, и выбрать, что будет выглядеть четче всего на фото. С другой стороны, помните, что зум телефона не является вашим другом или союзником, и эксперты говорят, что лучше избегать его и пытаться физически приблизиться к тому, что вы хотите снять.
- Делайте больше одной фотографии. Если вам не понравился первый снимок, попробуйте еще раз. Ведь практика совершенствует мастерство, и это одна из величайших жизненных истин, которая касается практически всего.
- Редактируйте, но в меру. Можете использовать приложение для редактирования фотографий, чтобы подкорректировать свои снимки перед тем, как поделиться ими с миром. Попробуйте кадрирование, фильтры, настройки экспозиции, насыщенности, цвета и тому подобное. Телефоны имеют много инструментов. Но следует проявлять сдержанность, поскольку чрезмерное редактирование может в итоге испортить изображение.