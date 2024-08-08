"Жива лялька Кен" із Бразилії змінив кар'єру: шанувальники шоковані його новим виглядом

Феліпе Максімо відомий у мережі як "Жива лялька Кен", тисячі людей в інстаграмі уважно стежили за його образами. Чоловік раніше витрачав години на макіяж, щоб бути схожим на свого персонажа, але тепер вирішив спробувати нове життя

Бразильський "Кен" відмовився від кастомізації свого обличчя за допомоги пластичної хірургії та розпочав карєру геть в іншій царині. Шанувальники шоковані, але – почасти приємно.

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Бразильський "Кен" відмовився від образу і стрімко змінив життя

У свої 20 років Феліпе Максімо вирішив відкинути своє старе життя, пов'язане з пластикою, позаду, і почав усе з чистого аркуша. Інстаграмний інфлюенсер здобув популярність у мережі завдяки своїй трансформації у "Живу ляльку Кена".

Та через сімейні проблеми Феліпе вирішив покинути своє містечко і відмовитися від свого старого образу. Нещодавно він переїхав до Сан-Паулу, щоб стати на інший шлях. І тепер будує своє життя як заправник та каже, що відчуває себе так, ніби заново народився, хоча і не шкодує про своє минуле.

Бразильський "Кен" відмовився від своєї ролі та розпочав кар'єру геть в іншій царині / Колаж 24 Каналу фото felipeadambr

Бажання стати Кеном народилася з пошуку хлопцем своєї ідентичності, і спочатку це було просто хобі. Але все стрімко розвивалося, та у 2020 році у 16 років він вже будував плани пройти 42 хірургічні процедури, щоб бути схожим на персонажа.

Потім у вересні 2021 року він поділився в соціальних мережах, що відмовився від своєї мрії про модифікацію тіла, хоча все ще грав Кена за допомогою гриму. А у 2023 році Феліпе повністю відмовився від цієї ролі.

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Під нещодавнім постом в інстаграмі, де хлопець демонстрував свою нову робочу форму, люди були й шоковані його перевтіленням. Але коментували й так: