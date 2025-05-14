Сьогодні кросівки, як і годинник, є символом статусу. Тому ми бачимо і керівників компаній, як Тім Кук, і знаменитостей, як Майкл Джордан, у повсякденному та офіційному вбранні з кросівками. А з якими саме – розповість 24 Канал завдяки GQ.

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Улюблені кросівки мільйонерів: чільна п'ятірка брендів

Багаті та успішні люди шукають у брендах ексклюзивність, розкіш, увагу до деталей і стилю. Вони прагнуть кросівок з класичною елегантністю та тихою розкішшю, але при цьому сучасних та актуальних. А проте місце для трендів та експериментів також знайдеться. Тож це ось які бренди:

Balenciaga . Цей бренд став популярним завдяки використанню матеріалів найвищої якості, інноваційному дизайну та високому ступеню ексклюзивності. У Balenciaga є моделі за понад 1000 доларів, а одним із найпопулярніших стилів є Triple S – масивний, спортивний силует, створений для активного життя. Це кросівки, які помічають, і їх прагнуть, бо вони є синонімом розкоші.

. Цей бренд став популярним завдяки використанню матеріалів найвищої якості, інноваційному дизайну та високому ступеню ексклюзивності. У Balenciaga є моделі за понад 1000 доларів, а одним із найпопулярніших стилів є Triple S – масивний, спортивний силует, створений для активного життя. Це кросівки, які помічають, і їх прагнуть, бо вони є синонімом розкоші. Gucci. Це розкішний модний бренд, найбільш відомий мокасинами, костюмами, але кілька років тому також почав випускати й кросівки. Ціни високі, але матеріали якісні, тому ці кросівки зроблені надовго, і мають більш простий, позачасовий стиль, який має довший термін служби. Такі моделі, як Re-Web, G75 і Screener, гарно пасують розкоші та стилю мільйонерів.

Ці бренди кросівок стали улюбленими серед найбагатших чоловіків світу / Дивіться фото виробників

Louis Vuitton. Теж бренд розкоші, але також і традицій. Еталон класичної та сучасної елегантності, який найбільше цінують за валізи та сумки, але має також колекцію цікавого і дорогого спортивного взуття. Модель LV Resort має класичний, мінімалістичний стиль тихої розкоші, але є моделі й більш яскраві та створені для того, щоб привертати увагу, як-от LV Trainer.

Nike та adidas. Вони не є ультрарозкішними брендами, але є знаковими, які пропонують хорошу якість, високі технології та чудовий дизайн. Саме тому вони також є фаворитами серед мільйонерів, які не можуть встояти перед силою самби, кортесу або тренажерів, які обидва бренди пропонують для тренувань. Перевага в тому, що вони доступні за ціною і набагато дешевші, ніж розкішні бренди.