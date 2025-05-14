Сегодня кроссовки, как и часы, являются символом статуса. Поэтому мы видим и руководителей компаний, как Тим Кук, и знаменитостей, как Майкл Джордан, в повседневном и официальном наряде с кроссовками. А с какими именно – расскажет 24 Канал благодаря GQ.

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Любимые кроссовки миллионеров: первая пятерка брендов

Богатые и успешные люди ищут в брендах эксклюзивность, роскошь, внимание к деталям и стилю. Они стремятся к кроссовкам с классической элегантностью и тихой роскошью, но при этом современных и актуальных. Однако место для трендов и экспериментов также найдется. Так что это вот какие бренды:

Balenciaga . Этот бренд стал популярным благодаря использованию материалов высокого качества, инновационному дизайну и высокой степени эксклюзивности. В Balenciaga есть модели за более 1000 долларов, а одним из самых популярных стилей является Triple S – массивный, спортивный силуэт, создан для активной жизни. Это кроссовки, которые замечают, и их стремятся, потому что они являются синонимом роскоши.

. Этот бренд стал популярным благодаря использованию материалов высокого качества, инновационному дизайну и высокой степени эксклюзивности. В Balenciaga есть модели за более 1000 долларов, а одним из самых популярных стилей является Triple S – массивный, спортивный силуэт, создан для активной жизни. Это кроссовки, которые замечают, и их стремятся, потому что они являются синонимом роскоши. Gucci. Это роскошный модный бренд, наиболее известен мокасинами, костюмами, но несколько лет назад также начал выпускать и кроссовки. Цены высокие, но материалы качественные, поэтому эти кроссовки сделаны надолго, и имеют более простой, вневременной стиль, который имеет более долгий срок службы. Такие модели, как Re-Web, G75 и Screener, хорошо подходят роскоши и стиля миллионеров.

Эти бренды кроссовок стали любимыми среди самых богатых мужчин мира / Смотрите фото производителей

Louis Vuitton. Тоже бренд роскоши, но также и традиций. Эталон классической и современной элегантности, который больше всего ценят за чемоданы и сумки, но имеет также коллекцию интересной и дорогой спортивной обуви. Модель LV Resort имеет классический, минималистичный стиль тихой роскоши, но есть модели и более яркие и созданные для того, чтобы привлекать внимание, например LV Trainer.

Nike и adidas. Они не являются ультра-роскошными брендами, но являются знаковыми, которые предлагают хорошее качество, высокие технологии и великолепный дизайн. Именно поэтому они также являются фаворитами среди миллионеров, которые не могут устоять перед силой самбы, кортеса или тренажеров, которые оба бренда предлагают для тренировок. Преимущество в том, что они доступны по цене и намного дешевле, чем роскошные бренды.