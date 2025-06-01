Це дещо інше, ніж мас-маркет, через якість інгредієнтів, складність композиції та стійкість. Докладно про це розповість 24 Канал завдяки матеріалам Niche Story та InStyle.

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Що таке брендові парфуми

Брендові парфуми відрізняються від усіх інших (будьмо чесними, на ринку багато ароматів, причім як підробок, так і просто небрендованих варіантів) якістю інгредієнтів і стійкістю.

У мас-маркеті ви не знайдете парфуму, запах якого буде триматися 6 – 12 годин.

6 – 12 годин. Фірмові парфуми також підвищують привабливість носія – оточення відчуватиме більше схвалення до вас через гарний запах.

носія – оточення відчуватиме більше схвалення до вас через гарний запах. А ще брендові парфуми розкриваються поступово – щойно одна нота зникає, в дію вступає інша (дешевий аромат не може це передати).

поступово – щойно одна нота зникає, в дію вступає інша (дешевий аромат не може це передати). Що ще важливо, брендові парфуми безпечні для шкіри.

І, звісно, ще один нюанс, без якого в наші дні нікуди – брендові парфуми є ідеальним подарунком для чоловіка, адже універсальні та підкреслюють його важливість і статус.

Брендові парфуми – це якість інгредієнтів, складність композиції, стійкість, статус та безпечність / Фото freepik і vecteezy

Які брендові парфуми найкращі для чоловіків у 2025 році

У 2025 році в Україні у трендах деревні, східні та свіжі аромати. Хороші приклади – це:

Creed Aventus із нотами ананаса й берези (вибір для впевнених чоловіків).

із нотами ананаса й берези (вибір для впевнених чоловіків). Dior Sauvage Elixir із лавандою та спеціями (супер для щоденного використання).

із лавандою та спеціями (супер для щоденного використання). Tom Ford Oud Wood із сандалом і амброю (бездоганний для вечірніх виходів).

із сандалом і амброю (бездоганний для вечірніх виходів). Популярні також Paco Rabanne Phantom із ваніллю (цей аромат приваблює молодь).

із ваніллю (цей аромат приваблює молодь). І Amouage Reflection Man із жасмином (його полюбляють поціновувачі нішевих ароматів).

Обираючи парфум, тестуйте аромат на шкірі, щоб відчути бодай базові ноти. А щоб обрати саме оригінал, купуйте в офіційних магазинах та перевіряйте серійний номер і упаковку.

Загалом, брендові парфуми – це інвестиція в імідж і впевненість. Тож обирайте аромат з урахуванням вашої індивідуальності та перевіряйте його оригінальність.