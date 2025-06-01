Це дещо інше, ніж мас-маркет, через якість інгредієнтів, складність композиції та стійкість. Докладно про це розповість 24 Канал завдяки матеріалам Niche Story та InStyle.
Дивіться також Секрет стійкості будь-якого чоловічого парфуму – у нанесенні, і ось як це робити правильно
Що таке брендові парфуми
Брендові парфуми відрізняються від усіх інших (будьмо чесними, на ринку багато ароматів, причім як підробок, так і просто небрендованих варіантів) якістю інгредієнтів і стійкістю.
- У мас-маркеті ви не знайдете парфуму, запах якого буде триматися 6 – 12 годин.
- Фірмові парфуми також підвищують привабливість носія – оточення відчуватиме більше схвалення до вас через гарний запах.
- А ще брендові парфуми розкриваються поступово – щойно одна нота зникає, в дію вступає інша (дешевий аромат не може це передати).
- Що ще важливо, брендові парфуми безпечні для шкіри.
І, звісно, ще один нюанс, без якого в наші дні нікуди – брендові парфуми є ідеальним подарунком для чоловіка, адже універсальні та підкреслюють його важливість і статус.
Брендові парфуми – це якість інгредієнтів, складність композиції, стійкість, статус та безпечність / Фото freepik і vecteezy
Які брендові парфуми найкращі для чоловіків у 2025 році
У 2025 році в Україні у трендах деревні, східні та свіжі аромати. Хороші приклади – це:
- Creed Aventus із нотами ананаса й берези (вибір для впевнених чоловіків).
- Dior Sauvage Elixir із лавандою та спеціями (супер для щоденного використання).
- Tom Ford Oud Wood із сандалом і амброю (бездоганний для вечірніх виходів).
- Популярні також Paco Rabanne Phantom із ваніллю (цей аромат приваблює молодь).
- І Amouage Reflection Man із жасмином (його полюбляють поціновувачі нішевих ароматів).
Обираючи парфум, тестуйте аромат на шкірі, щоб відчути бодай базові ноти. А щоб обрати саме оригінал, купуйте в офіційних магазинах та перевіряйте серійний номер і упаковку.
Загалом, брендові парфуми – це інвестиція в імідж і впевненість. Тож обирайте аромат з урахуванням вашої індивідуальності та перевіряйте його оригінальність.