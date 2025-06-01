Это несколько иное, чем масс-маркет, из-за качества ингредиентов, сложности композиции и стойкости. Подробно об этом расскажет 24 Канал благодаря материалам Niche Story и InStyle.

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Что такое брендовые духи

Брендовые духи отличаются от всех остальных (будем честными, на рынке много ароматов, причем как подделок, так и просто небрендированных вариантов) качеством ингредиентов и стойкостью.

В масс-маркете вы не найдете парфюма, запах которого будет держаться 6 – 12 часов.

6 – 12 часов. Фирменные духи также повышают привлекательность носителя – окружение будет чувствовать больше одобрения к вам из-за хорошего запаха.

носителя – окружение будет чувствовать больше одобрения к вам из-за хорошего запаха. А еще брендовые духи раскрываются постепенно – как только одна нота исчезает, в действие вступает другая (дешевый аромат не может это передать).

постепенно – как только одна нота исчезает, в действие вступает другая (дешевый аромат не может это передать). Что еще важно, брендовые духи безопасны для кожи.

И, конечно, еще один нюанс, без которого в наши дни никуда – брендовые духи являются идеальным подарком для мужчины, ведь универсальны и подчеркивают его важность и статус.

Брендовые духи – это качество ингредиентов, сложность композиции, стойкость, статус и безопасность / Фото freepik и vecteezy

Какие брендовые духи лучшие для мужчин в 2025 году

В 2025 году в Украине в трендах древесные, восточные и свежие ароматы. Хорошие примеры – это:

Creed Aventus с нотами ананаса и березы (выбор для уверенных мужчин).

с нотами ананаса и березы (выбор для уверенных мужчин). Dior Sauvage Elixir с лавандой и специями (супер для ежедневного использования).

с лавандой и специями (супер для ежедневного использования). Tom Ford Oud Wood с сандалом и амброй (безупречный для вечерних выходов).

с сандалом и амброй (безупречный для вечерних выходов). Популярны также Paco Rabanne Phantom с ванилью (этот аромат привлекает молодежь).

с ванилью (этот аромат привлекает молодежь). И Amouage Reflection Man с жасмином (его любят ценители нишевых ароматов).

Выбирая парфюм, тестируйте аромат на коже, чтобы почувствовать хотя бы базовые ноты. А чтобы выбрать именно оригинал, покупайте в официальных магазинах и проверяйте серийный номер и упаковку.

В общем, брендовые духи – это инвестиция в имидж и уверенность. Поэтому выбирайте аромат с учетом вашей индивидуальности и проверяйте его оригинальность.