Компанія Doll Authority, провідний творець інноваційних інтерактивних секс-ляльок. Вона якраз шукає тестувальника продукції для секс-ляльок та тренера зі штучного інтелекту, який буде тестувати зухвалі творіння з дому.

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Що входить в обов'язки тестувальника секс-іграшок

Посада повністю віддалена, заробітна плата становить приблизно 52 000 фунтів стерлінгів (близько 2 701 465 гривень), і щасливий кандидат відповідатиме за тестування різноманітних секс-ляльок Doll Authority – покращення їхніх можливостей штучного інтелекту, обмін відгуками, документування результатів тестів та вдосконалення функцій продуктів.

Щоб мати шанс отримати цю роль, все, що вам потрібно, – це уважність до деталей, відмінні комунікативні навички, досвід тестування продуктів, інтерес до штучного інтелекту (ШІ) та вміння поводитися з конфіденційним контентом делікатно і професійно. Звичайно, кандидати повинні добре розбиратися в нюансах продуктів, орієнтованих на дорослих, і бути захопленими формуванням майбутнього секс-ляльок, що постійно розвивається.

Доктор Олівія Лі, постійний експерт Doll Authority з питань взаємодії технологій та інтимних стосунків, ексклюзивно розповіла Daily Star про нову зухвалу роль і про те, що вона передбачає. За словами експерта, команда шукає когось, хто "ретельно оцінить" їхні секс-ляльки, щоб переконатися, що вони відповідають потребам клієнтів.

Це включає оцінку їхніх фізичних особливостей, довговічності та загального досвіду, який надає кожна лялька. Успішний кандидат також запропонує відгуки про можливості штучного інтелекту ляльок, щоб спробувати покращити їхні інтерактивні аспекти, щоб зробити їх більш чуйними та емоційно привабливими для користувачів.



У компанії шукають тестувальника секс-ляльок / Фото Doll Authority

За словами представників Doll Authority, тестування в реальних умовах дає неоціненну інформацію, яка допомагає компанії зробити ляльок найкращими. Роль також відкрита для всіх статей, якщо їм виповнився 21 рік і вони живуть у місці, де секс-ляльки є законними.

Доктор Олівія сказала: "Секс-ляльки стають все більш популярними в останні роки. Цей сплеск можна пояснити технологічним прогресом, який зробив ляльок більш реалістичними та інтерактивними".

Крім того, ставлення суспільства до сексуальності стає більш відкритим і толерантним, що дозволяє людям досліджувати свої бажання без зайвої стигматизації. Пандемія Covid-19 також зіграла свою роль, оскільки посилила ізоляцію і змусила людей шукати інші форми спілкування,

– додала вона.

Коли її запитали, якими якостями повинен володіти ідеальний кандидат на цю роль, вона додала: "Ідеальний кандидат повинен мати гострий погляд на деталі, сильні комунікативні навички та неупереджене ставлення до сексуальності. Вони також повинні відчувати себе комфортно, надаючи чесний і конструктивний зворотний зв'язок".

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За її словами, досвід у тестуванні продукції, забезпеченні якості або сексуальній освіті буде корисним, але найважливішою якістю, яку вони шукають, є пристрасть допомагати їм створювати найкращі з можливих продуктів. Вони прагнуть вийти за рамки сексуальної функції їхніх ляльок, занурившись глибше в їхні емоційні, психологічні та технічні можливості.