Компания Doll Authority, ведущий создатель инновационных интерактивных секс-кукол. Она как раз ищет тестировщика продукции для секс-кукол и тренера по искусственному интеллекту, который будет тестировать дерзкие творения из дома.

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Что входит в обязанности тестировщика секс-игрушек

Должность полностью удаленная, заработная плата составляет примерно 52 000 фунтов стерлингов (около 2 701 465 гривен), и счастливый кандидат будет отвечать за тестирование различных секс-кукол Doll Authority – улучшение их возможностей искусственного интеллекта, обмен отзывами, документирование результатов тестов и улучшение функций продуктов.

Чтобы иметь шанс получить эту роль, все, что вам нужно, – это внимательность к деталям, отличные коммуникативные навыки, опыт тестирования продуктов, интерес к искусственному интеллекту (ИИ) и умение обращаться с конфиденциальным контентом деликатно и профессионально. Конечно, кандидаты должны хорошо разбираться в нюансах продуктов, ориентированных на взрослых, и быть увлеченными формированием постоянно развивающегося будущего секс-кукол.

Доктор Оливия Ли, постоянный эксперт Doll Authority по вопросам взаимодействия технологий и интимных отношений, эксклюзивно рассказала Daily Star о новой дерзкой роли и о том, что она предполагает. По словам эксперта, команда ищет кого-то, кто "тщательно оценит" их секс-куклы, чтобы убедиться, что они соответствуют потребностям клиентов.

Это включает оценку их физических особенностей, долговечности и общего опыта, который предоставляет каждая кукла. Успешный кандидат также предложит отзывы о возможностях искусственного интеллекта кукол, чтобы попытаться улучшить их интерактивные аспекты, чтобы сделать их более отзывчивыми и эмоционально привлекательными для пользователей.



В компании ищут тестировщика секс-кукол / Фото Doll Authority

По словам представителей Doll Authority, тестирование в реальных условиях дает неоценимую информацию, которая помогает компании сделать кукол лучшими. Роль также открыта для всех полов, если им исполнился 21 год и они живут в месте, где секс-куклы являются законными.

Доктор Оливия сказала: "Секс-куклы становятся все более популярными в последние годы. Этот всплеск можно объяснить технологическим прогрессом, который сделал кукол более реалистичными и интерактивными".

Кроме того, отношение общества к сексуальности становится более открытым и толерантным, что позволяет людям исследовать свои желания без лишней стигматизации. Пандемия Covid-19 также сыграла свою роль, поскольку усилила изоляцию и заставила людей искать другие формы общения,

– добавила она.

Когда ее спросили, какими качествами должен обладать идеальный кандидат на эту роль, она добавила: "Идеальный кандидат должен иметь острый взгляд на детали, сильные коммуникативные навыки и беспристрастное отношение к сексуальности. Они также должны чувствовать себя комфортно, предоставляя честную и конструктивную обратную связь".

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По ее словам, опыт в тестировании продукции, обеспечении качества или сексуальном образовании будет полезным, но важнейшим качеством, которое они ищут, является страсть помогать им создавать лучшие из возможных продуктов. Они стремятся выйти за рамки сексуальной функции своих кукол, погрузившись глубже в их эмоциональные, психологические и технические возможности.