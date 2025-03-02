Погодьтесь, не надто приємно ставати у чергу, де ви буквально зависаєте. Тим часом касирка поруч швиденько відпускає покупців, лиш підсилюючи ваше обурення. 24 Канал розповість, чому варто ставати у ліву чергу, посилаючись на видання Metro.

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Найповільніша черга, в якій ти стоїш

Своїми думками щодо цього раніше поділився актор книги "Чому інша черга завжди рухається швидше". У ній Девід Ендрюс розповів про історію та психологію черги. Зокрема, він пояснив, чому наступного разу вам слід стати у ліву чергу.

Цікаво, що у випадку, якщо вам поталанило обрати найшвидшу чергу, ви цього не помітите. І це відбуватиметься тому, що ви будете сконцентровані на розвантаженні покупок з возика або корзини.

Наш розум налаштований проти нас, – пояснює румунський автор Девід Ендрюс. – Незалежно від фактично витраченого часу, найповільнішою завжди буде та черга, в якій ви стоїте.

Як обрати найшвидшу чергу

Автор каже, що слід обирати чергу, в якій здебільшого чоловіки. Дослідження демонструють, що вони менш терплячі. А отже – можуть швидше здаватись та йти раніше без покупки.

Дослідження демонструють, що вони менш терплячі. А отже – можуть швидше здаватись та йти раніше без покупки. Обирайте ліву касу. Тут усе дуже і дуже просто. Більшість людей – праворукі. Тож, вони природно тяжіють до правої черги.

Тут усе дуже і дуже просто. Більшість людей – праворукі. Тож, вони природно тяжіють до правої черги. Також автор закликав розраховуватись готівкою. Зауважимо, що його порада актуальна у випадку, якщо зникає світло або є проблеми зі зв'язком. Тоді дійсно термінал може погано працювати, а отже – розрахунок може затягнутись не на одну хвилину.



За відчуттями сусідня каса завжди рухається швидше / Фото DrobotDean

Звернімо увагу на певну ймовірність. Якщо ви станете в одну з трьох черг, то матимете один з трьох шансів, що саме ваша черга буде найшвидшою, і два з трьох шансів, що швидшими будуть інші.

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Наступного разу спробуйте стати у ліву чергу, коли навідаєтесь до місцевого супермаркету. Маємо надію, ця порада допоможе вам заощадити трохи часу та нервів.