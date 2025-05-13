В этом материале 24 Канал расскажет об украинских брендах, которые шьют мужские джинсы. Мы обратим внимание как на бюджетные модели, так и одежду с символизмом.

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Staff

Этот производитель одежды работает с 2013 года. И в его ассортименте можно найти несколько десятков моделей джинсов. Специализация бренда – одежды в стиле street style. Здесь можно найти варианты разных цветов, с искусственными потертостями и джинсы скинни для ценителей обтягивающей одежды.



Мужские джинсы бренда Staff / Скриншот с сайта

Цена: от 830 до 1550 гривен.

Goldi

Этот бренд сочетает классический стиль, комфорт, а также доступную цену. Бренд основали еще в 1990 году, и он является семейным с полным циклом производства, что позволяет контролировать качество полученной продукции.

Если вам нужны базовые классические джинсы для пополнения своего гардероба, то вам сюда.



Мужские джинсы бренда Goldi / Скриншот с сайта

Цена: 1299 гривен.

Minnim

А это уже монобренд, который занимается пошивом джинсовой одежды. Он популяризирует сознательное потребление, а также вневременной дизайн. Джинсы этого бренда рассчитаны на то, что вы будете носить их не один сезон, наслаждаясь комфортом. Есть как узкие, так и классические и свободного кроя джинсы, поэтому удовлетворить свои фешнпотребности сможет каждый покупатель.



Мужские джинсы бренда Minnim / Скриншот с сайта

Цена: от 2520 до 3800 гривен.

Авиация Галичины

Этот бренд предлагает стильные мужские джинсы. В них можно заметить уникальные детали, на которые вдохновила украинская культура и регионы, к примеру, Гуцульщина или Приазовье. В моделях можно обнаружить скрытые карманы. Также бренд предлагает различные крои, которые удовлетворят запросы мужчин с различными предпочтениями в стиле.



Мужские джинсы бренда Авиация Галичины / Скриншот с сайта

Цена: от 2900 до 3200 гривен.

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Выберите себе именно те джинсы, которые больше всего пришлись вам по душе. Пусть они долго носятся и дарят ощущение стиля и комфорта во время каждого движения.