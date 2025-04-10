Посварилися за емодзі, розійшлися через телевізор: популярні причини розриву стосунків вражають
- Опитування компанії Freely серед 2000 дорослих виявило як типові, так і незвичні причини розриву стосунків, такі як інший знак Зодіаку, неприязнь до спортивної команди або харчових уподобань партнера.
- При цьому 55% опитаних залишаються у стосунках довше за необхідне, сподіваючись на зміни. Далі читайте про найпоширеніші та незвичайні причини розриву різних пар.
Компанія Freely провела опитування 2000 дорослих, які раніше перебували у стосунках, щоб дізнатися про причини розривів. Дослідження виявило деякі типові причини, але й чимало дивовижних.
Як-от неприязнь до спортивної команди іншої людини або її харчових уподобань, жахливий вибір одягу або надмірне використання смайликів. 24 Канал завдяки Daily Star розповість докладніше.
Дивіться також Пара посварилась через те, як потрібно наливати рідкий порошок: вірусне відео з тіктока
Британське дослідження показало неймовірні причини, через які люди руйнують свої пари
Серед причин розриву стосунків британці називали інший знак Зодіаку, фразу "справа не в тобі, а в мені", й навіть надто сильне хропіння. Це опитування провела компанія Freely серед 2000 дорослих, які колись були у парі.
7 із 10 опитаних відповіли, що розрив з коханою людиною – одна з найбільш нервових подій у житті. 55% людей при цьому залишаються у стосунках довше, ніж потрібно, сподіваючись, що половинка зміниться, або просто не хочуть образити почуття іншої людини.
81% опитуваних заохочували свою пару повідомити "погану новину" віч-на-віч. А кожен 10 зізнався, що хотів би переслідувати людину, з якою мав намір розлучитися, як привид.
Але найцікавіше, які найчастіше люди називали причини розриву. Або це те, що, як вони вважають, стало приводом до розставання. Ось що у топі того, що люди кажуть (собі, партнерам чи опитувальнику), коли закінчують стосунки:
- "Справа не в тобі, а в мені".
- "Я не готовий до серйозних стосунків".
- "Ми живемо надто далеко один від одного".
- "Я заслуговую на когось кращого".
- "Мені потрібно зосередитися на кар'єрі".
- "Я ще не розлучився з колишньою".
- "У нього погана гігієна".
- "У нього жахливий стиль одягу".
- "У нас різні знаки Зодіаку, тому у нас нічого не вийде".
- "Мені не подобається його смак у їжі".
- "Він використовує занадто багато смайликів у повідомленнях".
- "У мене алергія на його домашнього улюбленця".
- "У нього набридливий сміх".
- "Йому не подобається моя улюблена спортивна команда".
- "Мені не подобаються, що він дивиться по телевізору".