В этой подборке 24 Канал назвал 5 подарков, которые можно смело считать не самыми лучшими на День отца. Конечно же, на цвет и вкус, как говорится... но, если вы не хотите обидеть или огорчить своего папу, то стоит обратить внимание на что-то другое!

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Что не стоит дарить на День отца

Дисклеймер! Конечно же, каждый из нас хотел бы сделать какой-то хороший подарок своему папе. Впрочем, это не всегда должно быть что-то ценное. Помните о том, что иногда самой ценной может быть ваша забота и внимание.

В то же время, если вы хотите и что-то физическое вручить на День отца, то не рискуйте. Обходите десятой дорогой подарки, которые мы назовем далее.

Носки

Носки – едва ли не всегда беспроигрышный вариант. Но только при условии, что они – часть подарочного бокса или набора на праздник. Если же просто подарить носки, то это не имеет абсолютно ничего общего с проявлением заботы и внимания. Более того, папа еще и может как-то неправильно считать этот презент. К примеру, если он фанат вселенной Гарри Поттера, то может проассоциировать себя с Добби. Оно вам надо?

Дешевые духи

Во-первых, дарить духи без конкретной задачи – дело неблагодарное. А все потому, что существует фантастически высокая вероятность, что вы не угадаете с ароматом.

Во-вторых, если вы дарите дешевый парфюм, то это еще и может быть демонстрацией того, что вы пытаетесь сэкономить. Более того, подделка "под Тома Форда" может на теле раскрываться не кедром и розовым перцем, а чем-то крайне неприятным. Это мы еще не заговорили о возможной аллергии на некоторые ингредиенты.

Поэтому, если у вас и возникло желание подарить парфюм, то лучше тогда вручить сертификат на покупку. И пусть папа себе уже выберет то, что ему по душе. И то при условии, что духи его вообще интересуют. Опять же, не стоит навязывать определенные подарки, которые могут просто простаивать в шкафу.



Некоторые ароматы могут вызвать аллергию / Фото wayhomestudio

Дешевый алкоголь

Здесь точно такая же ситуация, как и с духами. Не пытайтесь сэкономить на алкоголе, если хотите подарить его. Помните, что цену всегда можно загуглить и понять, на сколько вы оценили своего папу. Особенно, если это просто бутылка в подарочном пакете. Может сложиться впечатление, что вы спешили и забежали в соседний магазин, чтобы взять первый попавшийся алкоголь.

Если не можете себе позволить дорогой импортный алкоголь – выберите украинский аналог. Возможно, вы найдете напиток, который придется по душе вашему папе, и станет его любимым.

Сувенирная продукция с надписью "Самый лучший папа"

Конечно же, такая продукция очень милая и может вызвать улыбку. И если говорить о чашке, то это еще можно понять. Но что же делать футболку с огромной надписью спереди? Согласитесь, что носить ее на людях он точно не будет. Да и хотели бы вы, чтобы он выгуливал такую футболку где-то в центре города без кринжовых ощущений.

Скажем так, условная кружка с такой надписью – как часть подарка – имеет право на существование. Но делать из такого презента целое "нечто" – не лучшая идея.

Отсутствие подарка

Да-да, отсутствие подарка – тоже плохой подарок. Исключением может быть ваша договоренность, что на День отца вы ничего не дарите. В то же время это не запрещает вам подарить своему папе одну из самых дорогих вещей – ваше время. Поэтому можете выбраться вместе на завтрак или ужин, сходить в любимый родительский паб, чтобы посмотреть футбольный матч.



Лучше уделите отцу свое время / Фото freepik

Ваше внимание и ваше время – это не отсутствие подарка. А вот просто прийти с пустыми руками, посидеть 5 минут и уйти – точно не лучшее решение. Постарайтесь выделить хотя бы несколько часов своего времени. Поверьте, ваш папа будет очень и очень благодарен за такую возможность и с радостью проведет хотя бы часть дня вместе с вами.

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Какой бы вы подарок не выбрали на День отца, помните, что он должен быть от всего сердца. Пусть это не будет что-то, врученное "для галочки". Поверьте, это чрезвычайно ценно. Особенно сейчас, во время полномасштабного вторжения.