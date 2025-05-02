Девіду Бекхему – 50: що він робить для того, щоб бути у бездоганній формі
- Девід Бекхем підтримує форму завдяки кардіо, підходу "фітнес-перекусів", велопрогулянкам, тренуванням на свіжому повітрі та інтенсивній фітнес-рутіні, яка включає різні вправи протягом тижня.
- Його дієта складається з чистої їжі з низьким вмістом жирів, багато нежирних білків і овочів, а також виключає білий хліб, крупи, рис, оброблені продукти та біологічно активні добавки.
- Бекхем чергує інтенсивні вправи з біговими днями і проводить вихідні активно, займаючись походами зі своєю родиною.
Девід Бекхем захоплює мільйони людей по всьому світу. Комусь подобається його колишня футбольна кар'єра, комусь – стиль, а комусь – фізична форма.
2 травня Девід Бекхем відзначає день народження. Йому – 50 років. І з цієї нагоди 24 Канал зосередить свою увагу на тренуваннях і раціоні зірки футболу, посилаючись на портал AugustMan.
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Як тренується Девід Бекхем
Кардіо завжди супроводжували Девіда Бекхема. Як під час його футбольної кар'єри, так і нині. Він також використовує підхід "фітнес-перекусів", що дозволяє йому залишатись у такій фантастичній формі у 50 років. Вони передбачають заняття різними видами фізичної активності впродовж дня, а не виконанню всього за раз.
Крім того, Бекхем обожнює кататись на велосипеді та тренуватись просто неба. Також він не гребує роботою біля дому, до прикладу, косить газон. А ще – вигулює собак, ходить у походи на вихідних.
Якщо ми говоримо про фітнес-рутину Девіда Бекхема, то вона теж досить інтенсивна. Він чергує різні види діяльності: різні вправи на зміцнення рук, а також HIIT упродовж тижня. Розберімо його тренування по днях.
Понеділок: викладаємось на повну
Своє тренування Бекхем починає зі швидкої розминки. Мовиться про 5 хвилин розтяжки та 20 хвилин пробіжки. Після цього на нього очікує кругове тренування:
штовхання санчат (5 підходів по 45 метрів);
відтискання (3 підходи по 20 повторень);
махи канатами (3 підходи по 30 секунд);
махи гирями (3 підходи по 20 повторень);
присідання з гирею (3 підходи по 20 повторень).
Вівторок: день бігу
Щовівторка у Девіда Бекхема лише біг і піт. Він робить 10 підходів по 55 метрів вперед і 55 метрів назад. Після завершення підходу він відпочиває упродовж п'яти хвилин. Якщо потрібно, то продовжує кругове тренування.
Середа: інтенсивне тренування
Починається день так само, як і понеділок. Спочатку розминка та біг. А після цього – кругове тренування, в яке входить:
присідання зі стрибками (5 підходів по 40 повторень);
відтискання (5 підходів по 30 повторень);
підіймання ніг (5 підходів по 20 повторень);
берпі (5 підходів по 5 повторень);
відтискання від планки (5 підходів по 10 повторень).
Крім того, Девід виконує HIIT-тренування. До прикладу, кидає м'яч, щоб зосередитись на своєму пресі, а також залишатись гнучким якомога довше.
Девід Бекхем обожнює відтискатися: дивіться відео
Четвер: знову біг
Девід Бекхем обожнює чергувати свої тренування: в один день – інтенсивні вправи, а на другий – просто біг. Щочетверга він поєднує біг з 30 серіями спринтерських забігів з 20-секундними інтервалами.
П'ятниця: кардіо
Передовсім він виконує 20 – 30-хвилинне кардіотренування на біговій доріжці. Також Бекхем урізноманітнює його пішими прогулянками, скелелазінням, змішаними бойовими мистецтвами, а також йогою.
Субота та неділя: відпочинок
На вихідних Девід відпочиває, щоб відновитись та бути готовим до нового тижня. Але це не про лежання на дивані. Він може піти в похід зі своїми дітьми або собаками.
Дієта Девіда Бекхема
Так, ми знаємо, що левова частка успіху полягає в тому, що ми їмо. Це розуміє і Девід Бекхем. Він приділяє неабияку увагу раціону, щоб залишатись у формі та бути здоровим. Він дотримується чистої дієти з низьким вмістом жирів, а також їсть багато нежирних білків і овочів.
Що входить до раціону Девіда Бекхема:
Сніданок – сирний омлет для початку дня;
Обід – курка та овочі (цвітна капуста, шпинат, броколі), приготовані на оливковій олії;
Перекуси – горіхи, йогурт, трав'яні енергетичні напої;
Вечеря – курка або риба та листові овочі;
Чітміл – панкейки.
Девід Бекхем готує панкейки: дивіться відео
Що не їсть Девід Бекхем
Білий хліб;
Крупи;
Рис;
Оброблені продукти;
Неправильна їжа;
Біологічно активні добавки.
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Девід Бекхем – той, хто надихає нас ставати кращою версією себе вчорашнього. Нехай його тренувальна рутина стане частиною вашого життя. Перегляньте свій раціон. І ви однозначно побачите зміни, які припадуть вам до душі.