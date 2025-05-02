Дэвиду Бекхэму – 50: что он делает для того, чтобы быть в безупречной форме

Дэвид Бекхэм восхищает миллионы людей по всему миру. Кому-то нравится его бывшая футбольная карьера, кому-то – стиль, а кому-то – физическая форма.

2 мая Дэвид Бекхэм отмечает день рождения. Ему – 50 лет. И по этому случаю 24 Канал сосредоточит свое внимание на тренировках и рационе звезды футбола, ссылаясь на портал AugustMan.

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Как тренируется Дэвид Бекхэм

Кардио всегда сопровождали Дэвида Бекхэма. Как во время его футбольной карьеры, так и сейчас. Он также использует подход "фитнес-перекусов", что позволяет ему оставаться в такой фантастической форме в 50 лет. Они предусматривают занятия различными видами физической активности в течение дня, а не выполнение всего за раз.

Кроме того, Бекхэм обожает кататься на велосипеде и тренироваться под открытым небом. Также он не гнушается работой возле дома, к примеру, косит газон. А еще – выгуливает собак, ходит в походы на выходных.

Если мы говорим о фитнес-рутине Дэвида Бекхэма, то она тоже достаточно интенсивная. Он чередует различные виды деятельности: различные упражнения на укрепление рук, а также HIIT в течение недели. Разберем его тренировки по дням.

Понедельник: выкладываемся на полную

Свою тренировку Бекхэм начинает с быстрой разминки. Речь идет о 5 минутах растяжки и 20 минутах пробежки. После этого его ожидает круговая тренировка:

толкание санок (5 подходов по 45 метров);

отжимания (3 подхода по 20 повторений);

махи канатами (3 подхода по 30 секунд);

махи гирями (3 подхода по 20 повторений);

приседания с гирей (3 подхода по 20 повторений).

Вторник: день бега

Каждый вторник у Дэвида Бекхэма только бег и пот. Он делает 10 подходов по 55 метров вперед и 55 метров назад. После завершения подхода он отдыхает в течение пяти минут. Если нужно, то продолжает круговую тренировку.

Среда: интенсивная тренировка

Начинается день так же, как и понедельник. Сначала разминка и бег. А после этого – круговая тренировка, в которую входит:

приседания с прыжками (5 подходов по 40 повторений);

отжимания (5 подходов по 30 повторений);

подъемы ног (5 подходов по 20 повторений);

берпи (5 подходов по 5 повторений);

отжимания от планки (5 подходов по 10 повторений).

Кроме того, Дэвид выполняет HIIT-тренировки. К примеру, бросает мяч, чтобы сосредоточиться на своем прессе, а также оставаться гибким как можно дольше.

Дэвид Бекхэм обожает отжиматься: смотрите видео

Четверг: снова бег

Дэвид Бекхэм обожает чередовать свои тренировки: в один день – интенсивные упражнения, а на второй – просто бег. Каждый четверг он сочетает бег с 30 сериями спринтерских забегов с 20-секундными интервалами.

Пятница: кардио

Прежде всего он выполняет 20 – 30-минутную кардиотренировку на беговой дорожке. Также Бекхэм разнообразит ее пешими прогулками, скалолазанием, смешанными боевыми искусствами, а также йогой.

Суббота и воскресенье: отдых

На выходных Дэвид отдыхает, чтобы восстановиться и быть готовым к новой неделе. Но это не о лежании на диване. Он может пойти в поход со своими детьми или собаками.

Диета Дэвида Бекхэма

Так, мы знаем, что львиная доля успеха заключается в том, что мы едим. Это понимает и Дэвид Бекхэм. Он уделяет большое внимание рациону, чтобы оставаться в форме и быть здоровым. Он придерживается чистой диеты с низким содержанием жиров, а также ест много нежирных белков и овощей.

Что входит в рацион Дэвида Бекхэма:

Завтрак – сырный омлет для начала дня;

Обед – курица и овощи (цветная капуста, шпинат, брокколи), приготовленные на оливковом масле;

Перекусы – орехи, йогурт, травяные энергетические напитки;

Ужин – курица или рыба и листовые овощи курица или рыба и листовые овощи;

Читмил – панкейки.

Дэвид Бекхэм готовит панкейки: смотрите видео

Что не ест Дэвид Бекхэм

Белый хлеб;

Крупы;

Рис;

Обработанные продукты;

Неправильная еда;

Биологически активные добавки.

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Дэвид Бекхэм – тот, кто вдохновляет нас становиться лучшей версией себя вчерашнего. Пусть его тренировочная рутина станет частью вашей жизни. Пересмотрите свой рацион. И вы однозначно увидите изменения, которые придутся вам по душе.