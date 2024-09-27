DJ Korolova поділилась гарячими фото з відпочинку у Дубаї: підписники шаленіють від українки
Джерело:інстаграм DJ Korolova
Українська діджейка – DJ Korolova – зараз відпочиває у Дубаї. І, що логічно, ділиться своїми світлинами з підписниками.
Так, у своєму інстаграмі DJ Korolova виклала серію гарячих кадрів. На них вона позує у яскравому купальнику, який виграшно підкреслює її бездоганні форми.
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Підписники у захваті від DJ Korolova
Власне, відпочиває красуня перед своїм виступом, запланованим на 28 вересня. Й у своєму дописі вона не лише привіталась з усіма в Дубаї, а й зауважила, що не може дочекатись завтрашнього дня.
DJ Korolova виклала гарячі кадри у купальнику / Фото з інстаграму DJ Korolova
Підписники DJ Korolova не стримували захвату. Вони буквально засипали її як лайками, так і компліментами. Традиційно ми залишаємо тут лиш частину з них, щоб передати весь захват:
- "Ти, наче пожежа. Така дивовижна. Люблю";
- "Надзвичайно красива крихітка";
- "Приголомшлива";
- "Фантастична жінка";
- "Ти заворожуєш кожного";
- "Люба, ти найкраща";
- "Яка ж ти мила";
- "Чарівна".
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І хоч ми не маємо можливості насолодитись виступом DJ Korolova, це не заважає нам нею захоплюватись. Ми підписуємось під кожним з цих коментарів і дуже тішимось, коли вона ділиться з нами цікавим контентом у мережі.