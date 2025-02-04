Якщо коротко, то не зовсім, каже доктор Джеймс Роуч з Клівлендської клініки. Докладніше пояснює 24 Канал із посиланням на GQ.

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Чи допомагає кофеїн від похмілля

Каву роблять з кавових зерен, а не з чарівних бобів, нагадує Роуч. І головна проблема в тому, що і алкоголь, і кава є зневоднювачами та сечогінними, тобто з ними організм втрачає більше рідини.

Справді, якщо випити кави після надмірного вживання алкоголю, ви станете бадьорими – принаймні на короткий час. Але різна кількість спожитої кави може впливати на організм по-різному.

За даними Гарвардської школи громадського здоров'я, низькі та помірні дози кави (50 – 300 міліграмів) можуть викликати підвищену пильність, енергію та здатність до концентрації.

А вищі дози можуть мати негативні наслідки, як тривожність, неспокій, безсоння та прискорене серцебиття. І це без алкоголю у вашому організмі.

Коли ви вже трохи випили, чашка кави може вплинути на вас так: перші півтори години після вживання кофеїну, коли концентрація алкоголю в крові висока, ви станете більш пильним. Ви відчуєте раптовий приплив енергії (який якраз багато хто помилково сприймає як протверезіння) – але ненадовго.

Чи допомагає кава протверезіти? / Фото freepik

Кофеїн є стимулятором, тож він певною мірою покращить вашу працездатність, але він не скасовує дію алкоголю. Кава не допоможе відновити водний баланс у вашому організмі, а саме це є вкрай необхідним для боротьби з похміллям.

І все ж вона може певною мірою покращити ваш стан. Наприклад, кава може полегшити головний біль, оскільки кофеїн має судинозвужувальні властивості. Також може дещо компенсувати падіння рівня серотоніну і дофаміну.

Наприклад, кава може полегшити головний біль, оскільки кофеїн має судинозвужувальні властивості. Також може дещо компенсувати падіння рівня серотоніну і дофаміну. Однак, і це важливо ще раз наголосити, кава може погіршити похмілля, збільшуючи рівень зневоднення організму, а ще й спричиняючи подразнення у шлунку через свою кислотність. Плюс прискорення серцебиття, що призводить до тривожності.

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