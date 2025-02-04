Если коротко, то не совсем, говорит доктор Джеймс Роуч из Кливлендской клиники. Подробнее объясняет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Помогает ли кофеин от похмелья

Кофе делают из кофейных зерен, а не из волшебных бобов, напоминает Роуч. И главная проблема в том, что и алкоголь, и кофе являются обезвоживающими и мочегонными, то есть с ними организм теряет больше жидкости.

Действительно, если выпить кофе после чрезмерного употребления алкоголя, вы станете бодрыми – по крайней мере на короткое время. Но разное количество потребленного кофе может влиять на организм по-разному.

По данным Гарвардской школы общественного здоровья, низкие и умеренные дозы кофе (50 – 300 миллиграммов) могут вызвать повышенную бдительность, энергию и способность к концентрации.

А высокие дозы могут иметь негативные последствия, такие как тревожность, беспокойство, бессонница и учащенное сердцебиение. И это без алкоголя в вашем организме.

Когда вы уже немного выпили, чашка кофе может повлиять на вас так: первые полтора часа после употребления кофеина, когда концентрация алкоголя в крови высокая, вы станете более бдительным. Вы почувствуете внезапный прилив энергии (который как раз многие ошибочно воспринимают как отрезвление) – но ненадолго.

Помогает ли кофе протрезветь? / Фото freepik

Кофеин является стимулятором, поэтому он в определенной степени улучшит вашу работоспособность, но он не отменяет действие алкоголя. Кофе не поможет восстановить водный баланс в вашем организме, а именно это крайне необходимо для борьбы с похмельем.

И все же он может в определенной степени улучшить ваше состояние. Например, кофе может облегчить головную боль, поскольку кофеин обладает сосудосуживающими свойствами. Также может несколько компенсировать падение уровня серотонина и дофамина.

Например, кофе может облегчить головную боль, поскольку кофеин обладает сосудосуживающими свойствами. Также может несколько компенсировать падение уровня серотонина и дофамина. Однако, и это важно еще раз подчеркнуть, кофе может ухудшить похмелье, увеличивая уровень обезвоживания организма, а еще и вызывая раздражение в желудке из-за своей кислотности. Плюс ускорение сердцебиения, что приводит к тревожности.

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