21 квітня може відбутися раптова кармічна подія, а з 23 квітня і до початку наступного тижня, можливо, буде краще залягти на дно. А що станеться саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 21 до 27 квітня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня).

  • Смак вогняної пристрасті відтепер і впродовж наступних двох місяців ви можете відчути знову. Насолоджуйтеся життям, віддавайтеся радості та хобі.
  • Якщо ви хочете покращити своє інтимне життя або якщо ви самотні та прагнете знайти половинку, виходьте в люди й зробіть так, щоб це сталося. Зірки зараз яскраво вирівняні для вас.

ОвенГороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

  • Найближчими днями ви ще більше зосередитеся на домашньому житті. У вас і ваших близьких може бути досить багато роботи, пов'язаної з домом, сім'єю, нерухомістю та побутом.
  • Однак декому з вас може знадобитися звернути увагу на допомогу комусь із членів сім'ї в реалізації важливої ініціативи. А ще ви можете бути досить розпалені емоціями, тож тримайтеся купи.

ТелецьГороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

  • Ви можете вступити в надзвичайно соціальний період з друзями, сусідами або родичами. На вас чекає безліч веселих заходів і зустрічей. Також ви можете активізуватися щодо подорожей, а якщо не можете поїхати далеко – просто завітайте до сусіднього міста або відвідайте ваші улюблені місцеві заклади.
  • Дехто з вас може захопитися інтелектуальною діяльністю, і ви можете справити неабиякий вплив своїми ідеями.

БлизнюкиГороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

  • Відбудеться зміна вашого безпосереднього фокуса. Зараз ви можете зосередитися на своєму фінансовому житті. Деякі з вас можуть шукати більше грошей – наприклад, намагатися залучити більше клієнтів, взяти під контроль свої витрати або знайти більш високооплачувану роботу.
  • Зауважте, що дії зараз можуть призвести до довгострокових перемог, тож не втрачайте час марно.

РакГороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

  • Після епохи затримок і майже повної бездіяльності, ви знову готові до активних дій. Приготуйтеся відчути себе зарядженим у всіх сенсах! Ви відчуєте запал і натхнення для досягнення всіх ваших ключових особистих і професійних цілей.
  • План лише в тому, щоб скористатися моментом і почати діяти, а не сидіти склавши руки та сподіватися, що все само впаде вам у руки. Плюс ваш магнетизм і лібідо будуть просто кипіти.

ЛевГороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

  • Вам може здатися, що Всесвіт грає з вами злий жарт. Зараз вам буде потрібно більше часу на самоті. Це може бути пов'язано з масштабним проєктом, плануванням стратегій та мозковим штурмом.
  • Ви також можете відчувати себе трохи більш збудженим, оскільки матимете глибшу потребу розібратися у собі.

ДіваГороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

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Терези (22 вересня – 22 жовтня).

  • Небеса вирівнюються, щоб наповнити вас палким бажанням жити повним життям. Ви зв'яжетеся з багатьма друзями, прихильниками або спільнотами, і всі погляди будуть прикуті до вас.
  • Зауважте, що, беручи участь у групах, ви можете легше досягати особистих і професійних цілей. Використовуйте цю енергетику і дозвольте Всесвіту винагородити вас.

ТерезиГороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

  • Відстебніть ремені ваших професійних проєктів і амбіцій. Зараз зірки можуть додати вам впевненості, що ви зможете злетіти вище і піднятися кар'єрними сходами. Оцініть, де ви й куди хочете рухатися, це зараз допоможе вам досягти важливої віхи або визнання, на яке ви заслуговуєте.
  • Якраз час розпочинати проєкти, вражати авторитетів, націлюватися на підвищення або – шукати кращу роботу.

СкорпіонГороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

  • Пригоди, нові горизонти та вихід на нові рівні – все це кличе вас зараз. Зірки готові надихнути вас на особисте і професійне зростання. Це чудовий час, щоб струсонутися, спробувати щось нове і навіть більше.
  • Якщо ви зробите це, то будете на шляху до подолання перешкод і відчуєте більше того, що може запропонувати вам життя. Також подорожі можуть бути особливо важливими найближчим часом.

СтрілецьГороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

  • У вас всередині горить вогонь, ваше серце б'ється для інтимності, близькості й чуттєвості. Якщо ви вже у щасливому союзі, то зараз можете відчувати більше пристрасті та сексуальності.
  • Однак дехто може замислитися над ранами, пов'язаними з довірою або травмами минулих стосунків. Найкраще, що ви можете зробити зараз – це чесно оцінити, де ви і як ви можете досягти глибших рівнів.

КозерігГороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

  • Зосередженість на самотності зараз – не найкращий шлях. Можливо, ви зараз працюєте зі своєю другою половинкою над досягненням своїх цілей в особистому чи професійному плані. І це добре, саме рух вперед у тандемі може допомогти вам реалізувати великі плани та вийти на новий рівень разом.
  • Пошук правильного партнера може бути вдалим і для тих, хто самотній.

ВодолійГороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

  • Швидше за все ви відчуєте, що ваш рівень енергії зараз стає просто шаленим, що дозволить вам досягти великої продуктивності в житті та рутині.
  • Дехто з вас може бути дуже зайнятий проєктами для клієнтів або роботодавців. У вас може бути більше переваг, якщо ви будете боротися за бажану роботу.

РибиГороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik