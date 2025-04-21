21 квітня може відбутися раптова кармічна подія, а з 23 квітня і до початку наступного тижня, можливо, буде краще залягти на дно. А що станеться саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 21 до 27 квітня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня).

Смак вогняної пристрасті відтепер і впродовж наступних двох місяців ви можете відчути знову. Насолоджуйтеся життям, віддавайтеся радості та хобі.

Якщо ви хочете покращити своє інтимне життя або якщо ви самотні та прагнете знайти половинку, виходьте в люди й зробіть так, щоб це сталося. Зірки зараз яскраво вирівняні для вас.

Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

Найближчими днями ви ще більше зосередитеся на домашньому житті. У вас і ваших близьких може бути досить багато роботи, пов'язаної з домом, сім'єю, нерухомістю та побутом.

Однак декому з вас може знадобитися звернути увагу на допомогу комусь із членів сім'ї в реалізації важливої ініціативи. А ще ви можете бути досить розпалені емоціями, тож тримайтеся купи.

Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

Ви можете вступити в надзвичайно соціальний період з друзями, сусідами або родичами. На вас чекає безліч веселих заходів і зустрічей. Також ви можете активізуватися щодо подорожей, а якщо не можете поїхати далеко – просто завітайте до сусіднього міста або відвідайте ваші улюблені місцеві заклади.

Дехто з вас може захопитися інтелектуальною діяльністю, і ви можете справити неабиякий вплив своїми ідеями.

Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

Відбудеться зміна вашого безпосереднього фокуса. Зараз ви можете зосередитися на своєму фінансовому житті. Деякі з вас можуть шукати більше грошей – наприклад, намагатися залучити більше клієнтів, взяти під контроль свої витрати або знайти більш високооплачувану роботу.

Зауважте, що дії зараз можуть призвести до довгострокових перемог, тож не втрачайте час марно.

Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

Після епохи затримок і майже повної бездіяльності, ви знову готові до активних дій. Приготуйтеся відчути себе зарядженим у всіх сенсах! Ви відчуєте запал і натхнення для досягнення всіх ваших ключових особистих і професійних цілей.

План лише в тому, щоб скористатися моментом і почати діяти, а не сидіти склавши руки та сподіватися, що все само впаде вам у руки. Плюс ваш магнетизм і лібідо будуть просто кипіти.

Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

Вам може здатися, що Всесвіт грає з вами злий жарт. Зараз вам буде потрібно більше часу на самоті. Це може бути пов'язано з масштабним проєктом, плануванням стратегій та мозковим штурмом.

Ви також можете відчувати себе трохи більш збудженим, оскільки матимете глибшу потребу розібратися у собі.

Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

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Терези (22 вересня – 22 жовтня).

Небеса вирівнюються, щоб наповнити вас палким бажанням жити повним життям. Ви зв'яжетеся з багатьма друзями, прихильниками або спільнотами, і всі погляди будуть прикуті до вас.

Зауважте, що, беручи участь у групах, ви можете легше досягати особистих і професійних цілей. Використовуйте цю енергетику і дозвольте Всесвіту винагородити вас.

Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

Відстебніть ремені ваших професійних проєктів і амбіцій. Зараз зірки можуть додати вам впевненості, що ви зможете злетіти вище і піднятися кар'єрними сходами. Оцініть, де ви й куди хочете рухатися, це зараз допоможе вам досягти важливої віхи або визнання, на яке ви заслуговуєте.

Якраз час розпочинати проєкти, вражати авторитетів, націлюватися на підвищення або – шукати кращу роботу.

Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

Пригоди, нові горизонти та вихід на нові рівні – все це кличе вас зараз. Зірки готові надихнути вас на особисте і професійне зростання. Це чудовий час, щоб струсонутися, спробувати щось нове і навіть більше.

Якщо ви зробите це, то будете на шляху до подолання перешкод і відчуєте більше того, що може запропонувати вам життя. Також подорожі можуть бути особливо важливими найближчим часом.

Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

У вас всередині горить вогонь, ваше серце б'ється для інтимності, близькості й чуттєвості. Якщо ви вже у щасливому союзі, то зараз можете відчувати більше пристрасті та сексуальності.

Однак дехто може замислитися над ранами, пов'язаними з довірою або травмами минулих стосунків. Найкраще, що ви можете зробити зараз – це чесно оцінити, де ви і як ви можете досягти глибших рівнів.

Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

Зосередженість на самотності зараз – не найкращий шлях. Можливо, ви зараз працюєте зі своєю другою половинкою над досягненням своїх цілей в особистому чи професійному плані. І це добре, саме рух вперед у тандемі може допомогти вам реалізувати великі плани та вийти на новий рівень разом.

Пошук правильного партнера може бути вдалим і для тих, хто самотній.

Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

Швидше за все ви відчуєте, що ваш рівень енергії зараз стає просто шаленим, що дозволить вам досягти великої продуктивності в житті та рутині.

Дехто з вас може бути дуже зайнятий проєктами для клієнтів або роботодавців. У вас може бути більше переваг, якщо ви будете боротися за бажану роботу.

Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik