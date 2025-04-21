21 апреля может произойти внезапное кармическое событие, а с 23 апреля и до начала следующей недели, возможно, будет лучше залечь на дно. А что случится именно с вашим знаком Зодиака – читайте в гороскопе от People на 24 Канал.

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Мужской гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля).

Вкус огненной страсти отныне и в течение следующих двух месяцев вы можете почувствовать снова. Наслаждайтесь жизнью, отдавайтесь радости и хобби.

Если вы хотите улучшить свою интимную жизнь или если вы одиноки и хотите найти половинку, выходите в люди и сделайте так, чтобы это произошло. Звезды сейчас ярко выровнены для вас.

Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik

Телец (19 апреля – 20 мая).

В ближайшие дни вы еще больше сосредоточитесь на домашней жизни. У вас и ваших близких может быть достаточно много работы, связанной с домом, семьей, недвижимостью и бытом.

Однако некоторым из вас может понадобиться обратить внимание на помощь кому-то из членов семьи в реализации важной инициативы. А еще вы можете быть достаточно разгорячены эмоциями, так что держитесь.

Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik

Близнецы (20 мая – 20 июня).

Вы можете вступить в чрезвычайно социальный период с друзьями, соседями или родственниками. Вас ждет множество веселых мероприятий и встреч. Также вы можете активизироваться в отношении путешествий, а если не можете поехать далеко – просто посетите соседний город или посетите ваши любимые местные заведения.

Некоторые из вас могут увлечься интеллектуальной деятельностью, и вы можете оказать большое влияние своими идеями.

Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik

Рак (20 июня – 22 июля).

Произойдет изменение вашего непосредственного фокуса. Сейчас вы можете сосредоточиться на своей финансовой жизни. Некоторые из вас могут искать больше денег – например, пытаться привлечь больше клиентов, взять под контроль свои расходы или найти более высокооплачиваемую работу.

Заметьте, что действия сейчас могут привести к долгосрочным победам, поэтому не теряйте время зря.

Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik

Лев (22 июля – 22 августа).

После эпохи задержек и почти полного бездействия, вы снова готовы к активным действиям. Приготовьтесь почувствовать себя заряженным во всех смыслах! Вы почувствуете запал и вдохновение для достижения всех ваших ключевых личных и профессиональных целей.

План лишь в том, чтобы воспользоваться моментом и начать действовать, а не сидеть сложа руки и надеяться, что все само упадет вам в руки. Плюс ваш магнетизм и либидо будут просто кипеть.

Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik

Дева (22 августа – 22 сентября).

Вам может показаться, что Вселенная играет с вами злую шутку. Сейчас вам потребуется больше времени в одиночестве. Это может быть связано с масштабным проектом, планированием стратегий и мозговым штурмом.

Вы также можете чувствовать себя немного более возбужденным, поскольку будете иметь более глубокую потребность разобраться в себе.

Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik

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Весы (22 сентября – 22 октября).

Небеса выравниваются, чтобы наполнить вас горячим желанием жить полной жизнью. Вы свяжетесь со многими друзьями, поклонниками или сообществами, и все взгляды будут прикованы к вам.

Заметьте, что, участвуя в группах, вы можете легче достигать личных и профессиональных целей. Используйте эту энергетику и позвольте Вселенной вознаградить вас.

Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik

Скорпион (22 октября – 21 ноября).

Отстегните ремни ваших профессиональных проектов и амбиций. Сейчас звезды могут добавить вам уверенности, что вы сможете взлететь выше и подняться по карьерной лестнице. Оцените, где вы и куда хотите двигаться, это сейчас поможет вам достичь важной вехи или признания, на которое вы заслуживаете.

Как раз время начинать проекты, поражать авторитетов, нацеливаться на повышение или – искать лучшую работу.

Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).

Приключения, новые горизонты и выход на новые уровни – все это зовет вас сейчас. Звезды готовы вдохновить вас на личный и профессиональный рост. Это отличное время, чтобы встряхнуться, попробовать что-то новое и даже больше.

Если вы сделаете это, то будете на пути к преодолению препятствий и почувствуете больше того, что может предложить вам жизнь. Также путешествия могут быть особенно важными в ближайшее время.

Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik

Козерог (21 декабря – 19 января).

У вас внутри горит огонь, ваше сердце бьется для интимности, близости и чувственности. Если вы уже в счастливом союзе, то сейчас можете чувствовать больше страсти и сексуальности.

Однако некоторые могут задуматься над ранами, связанными с доверием или травмами прошлых отношений. Лучшее, что вы можете сделать сейчас – это честно оценить, где вы и как вы можете достичь более глубоких уровней.

Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik

Водолей (19 января – 18 февраля).

Сосредоточенность на одиночестве сейчас – не лучший путь. Возможно, вы сейчас работаете со своей второй половинкой над достижением своих целей в личном или профессиональном плане. И это хорошо, именно движение вперед в тандеме может помочь вам реализовать большие планы и выйти на новый уровень вместе.

Поиск правильного партнера может быть удачным и для тех, кто одинок.

Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik

Рыбы (18 февраля – 20 марта).

Скорее всего вы почувствуете, что ваш уровень энергии сейчас становится просто неистовым, что позволит вам достичь большой производительности в жизни и рутине.

Некоторые из вас могут быть очень заняты проектами для клиентов или работодателей. У вас может быть больше преимуществ, если вы будете бороться за желаемую работу.

Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik