Ілон Маск планує мати ще більше дітей. А для того, щоб "завербувати" потенційних матерів, підприємець користується соціальною мережею X, яку придбав у 2022 році, пише 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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Маск пропонує мільйони матерям своїх біологічних дітей

Видання поспілкувалось з різними людьми. Серед них була 26-річна Ешлі Сент-Клер. Вона – блогерка-консерваторка, популярна у тій же мережі X. Жінка ще у лютому повідомила, що від Ілона Маска вона народила сина Ромулуса.

Це її зізнання стало причиною публічного конфлікту між Сент-Клер та Маском. Підприємець тоді заявляв, що ніколи не визнавав публічно, що є батьком хлопчика. Водночас відомо, що жінка отримувала від нього щонайменше 2,5 мільйона доларів США.

В інтерв'ю Daily Mail Сент-Клер скаржилась, що їй довелось продати свою Tesla за 100 тисяч доларів. На цей крок вона пішла після того, як Ілон Маск скоротив удвічі виплати аліментів на дитину.

Спілкуючись з журналістами WSJ жінка зауважила, що Ілон Маск пропонував їй 15 мільйонів доларів, а також по 100 тисяч доларів на місяць за те, що вона не розповідатиме про дитину. Коли Сент-Клер захотіла, щоб підприємець пройшов тест на батьківство, то розмовляти їй довелось з помічником Ілона Маска – Джаредом Бірчаллом.

Останній зробив попередження. Мовляв, коли матір дитини Ілона Маска йде "законним шляхом" у подібних дискусіях, то це "завжди призводить до гіршого результату для цієї жінки, ніж було б в іншому разі".



Ілон Маск встиг побувати у Білому домі зі своїм синочком / Фото AP

Маск пропонував залучати інших жінок

За словами Сент-Клер, коли вона була вагітною, то отримувала пропозицію від Ілона Маска залучити інших жінок. Мовилось про сурогатних матерів, щоб народити підприємцю ще більше дітлахів.

Жінка показала журналістові повідомлення від Ілона Маска. У ньому підприємець заявляє, що прагне збільшити кількість дітей. І зробити це до "рівня легіону перед настанням апокаліпсиса".

Як зазначають у WSJ, угоди про мовчання від помічника Ілона Маска отримували також інші матері його дітей. А на думку тих, хто близький до бізнесмена, його реальних нащадків може бути значно більше. Співрозмовники видання наголошували, що потенційних матерів Ілон Маск вербував з допомогою своєї соціальної мережі X.

До прикладу, Тіффані Фонг – криптовалютна інфлюєнсерка. За її словами, Ілон Маск ставив їй лайки, а також відповідав на її дописи. Таким чином він наростив її аудиторію, а також заробіток у соціальній мережі.

Згодом він написав дівчині та озвучив несподівану пропозицію: разом зачати дитину. Жінка на неї не погодилась. З Маском особисто вона ніколи не зустрічалась.

Цікаво, що щойно підприємцю стало відомо про те, що Фонг іншим розповіла про цей запит, він дорікнув інфлюєнсерці за це. Мовляв, вона "не проявила розсудливості". Також він від неї відписався.

Подібним чином Ілон Маск познайомився у мережі X з Ешлі Сент-Клер. Зауважимо, що вона – не єдина партнерка підприємця, котра намагалась публічно до нього достукатись.

Так, співачка Ґраймс ще у лютому змушена була публічно через мережу X звернутись до підприємця, адже він не мав бажання з нею спілкуватись. На такий крок вона пішла, щоб попрохати про допомогу, адже в однієї з їхніх трьох дітей була "медична криза".

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Але це ще не все. Ґраймз також критикувала Маска за те, що на публіці він з'являється з їхнім 4-річним синочком на плечах. Користувачі соціальних мереж вважають, що він таким чином намагається викликати до себе емпатію. Інші ж вважають, що малого сина підприємець використовує як "захист".