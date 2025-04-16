Илон Маск планирует иметь еще больше детей. А для того, чтобы "завербовать" потенциальных матерей, предприниматель пользуется социальной сетью X, которую приобрел в 2022 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

Смотрите также Как перестать быть токсичным мужчиной: практическое пособие

Маск предлагает миллионы матерям своих биологических детей

Издание пообщалось с разными людьми. Среди них была 26-летняя Эшли Сент-Клер. Она – блогер-консерватор, популярна в той же сети X. Женщина еще в феврале сообщила, что от Илона Маска она родила сына Ромулуса.

Это ее признание стало причиной публичного конфликта между Сент-Клер и Маском. Предприниматель тогда заявлял, что никогда не признавал публично, что является отцом мальчика. В то же время известно, что женщина получала от него по меньшей мере 2,5 миллиона долларов США.

В интервью Daily Mail Сент-Клер жаловалась, что ей пришлось продать свою Tesla за 100 тысяч долларов. На этот шаг она пошла после того, как Илон Маск сократил вдвое выплаты алиментов на ребенка.

Общаясь с журналистами WSJ женщина заметила, что Илон Маск предлагал ей 15 миллионов долларов, а также по 100 тысяч долларов в месяц за то, что она не будет рассказывать о ребенке. Когда Сент-Клер захотела, чтобы предприниматель прошел тест на отцовство, то разговаривать ей пришлось с помощником Илона Маска – Джаредом Бирчаллом.

Последний сделал предупреждение. Мол, когда мать ребенка Илона Маска идет "законным путем" в подобных дискуссиях, то это "всегда приводит к худшему результату для этой женщины, чем было бы в противном случае".



Илон Маск успел побывать в Белом доме со своим сыночком / Фото AP

Маск предлагал привлекать других женщин

По словам Сент-Клер, когда она была беременной, то получала предложение от Илона Маска привлечь других женщин. Речь шла о суррогатных матерях, чтобы родить предпринимателю еще больше детей.

Женщина показала журналисту сообщение от Илона Маска. В нем предприниматель заявляет, что стремится увеличить количество детей. И сделать это до "уровня легиона перед наступлением апокалипсиса".

Как отмечают в WSJ, соглашения о молчании от помощника Илона Маска получали также другие матери его детей. А по мнению тех, кто близок к бизнесмену, его реальных потомков может быть значительно больше. Собеседники издания отмечали, что потенциальных матерей Илон Маск вербовал с помощью своей социальной сети X.

К примеру, Тиффани Фонг – криптовалютная инфлюенсерка. По ее словам, Илон Маск ставил ей лайки, а также отвечал на ее сообщения. Таким образом он нарастил ее аудиторию, а также заработок в социальной сети.

Впоследствии он написал девушке и озвучил неожиданное предложение: вместе зачать ребенка. Женщина на него не согласилась. С Маском лично она никогда не встречалась.

Интересно, что только предпринимателю стало известно о том, что Фонг другим рассказала об этом запросе, он упрекнул инфлюенсерку за это. Мол, она "не проявила благоразумия". Также он от нее отписался.

Подобным образом Илон Маск познакомился в сети X с Эшли Сент-Клер. Заметим, что она – не единственная партнерша предпринимателя, которая пыталась публично к нему достучаться.

Так, певица Граймс еще в феврале вынуждена была публично через сеть X обратиться к предпринимателю, ведь он не имел желания с ней общаться. На такой шаг она пошла, чтобы попросить о помощи, ведь у одного из их трех детей был "медицинский кризис".

Это интересно Пара в браке 25 лет и знает секрет, как сохранить страсть: он понравится не всем

Но это еще не все. Граймз также критиковала Маска за то, что на публике он появляется с их 4-летним сынишкой на плечах. Пользователи социальных сетей считают, что он таким образом пытается вызвать к себе эмпатию. Другие же считают, что малого сына предприниматель использует как "защиту".